لمجرد يتلقى ضربة موجعة ..الاغتصاب يطيح بــ ''المعلم'' من ترشيحات أفضل مطرب بإفريقيا ﻿

بعد تربعه خلال السنوات الماضية على عرش العديد من الجوائز الفنية، تلقى الفنان المغربي سعد لمجرد ضربة موجعة، حيث تم إبعاده رسميا من قائمة جوائز الموسيقى الأفريقية عقب دخوله المنافسة على لقب أفضل

''شوف تيفي''

بعد تربعه خلال السنوات الماضية على عرش العديد من الجوائز الفنية، تلقى الفنان المغربي سعد لمجرد ضربة موجعة، حيث تم إبعاده رسميا من قائمة جوائز الموسيقى الأفريقية عقب دخوله المنافسة على لقب أفضل مطرب فى أفريقيا لعام 2018، وذلك مباشرة بعد اتهامه للمرة الثانية باغتصاب شابة بفرنسا.

وحسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع'' فقد تم إدراج سعد لمجرد فى المنافسة الرسمية على اللقب الأفريقي الأبرز ضمن ترشيحات جائزة الموسيقى الأفريقية ''أفريما'' ''Afrima'' التي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية و'' دى جي'' وعمل فني موسيقي كل عام على مستويات أفريقيا ''شمالًا'' و''غربًا'' و''جنوبًا''.

وأوضح الموقع المصري أن ''المعلم''، كان يعتبر من أبرز المتنافسين على الجائزة في تصنيف الشمال الأفريقي خاصة بعد نجاح أغنيته ''كازابلانكا'' التى تجاوزت حاجز الـ58 مليون مشاهدة فى وقت قياسي، وكان ينافس فى ثلاث تصنيفات، ''أفضل مطرب فى أفريقيا''، و''أفضل أغنية فى أفريقيا'' عن أغنيته ''كازابلانكا''، بجانب ''أفضل فنان عن عمل فني في شمال أفريقيا''، إلا أن اتهامه باغتصاب فتاة بمنطقة سان تروبيه بفرنسا، تسبب في حرمانه من المنافسة على هذه الألقاب.