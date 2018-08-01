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مشا فيها..اعتقال مهندس دولة والقضية فيها التحرش الجنسي بالنساء والكوكايين وسط فندق بمراكش

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 00:29 مشا فيها..اعتقال مهندس دولة والقضية فيها التحرش الجنسي بالنساء والكوكايين وسط فندق بمراكش | مجتمع
مشا فيها..اعتقال مهندس دولة والقضية فيها التحرش الجنسي بالنساء والكوكايين وسط فندق بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت مساء أمس الأحد، مهندس دولة داخل فندق يوجد بجماعة ولاد حسون ضواحي مدينة مراكش، وذلك عقب تورطه في التحرش الجنسي بنساء خلال حضورهن لعرس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت مساء أمس الأحد، مهندس دولة داخل فندق يوجد بجماعة ولاد حسون ضواحي مدينة مراكش، وذلك عقب تورطه في التحرش الجنسي بنساء خلال حضورهن لعرس.

وأوضح المصدر ذاته أن مهندس دولة بوزارة الداخلية يدعى ''ي.ي'' يبلغ من العمر 28 سنة، كان في حالة غير طبيعية، حيث تحرش بالنساء داخل قاعة أفراح تابعة لفندق بمنطقة ولاد حسون، وهو ما دفع بحراس الأمن الخاص إلى التدخل إلا أنه رفض التوقف عن أفعاله الاستفزازية، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان مباشرة بعد توصلها بإخبارية في الموضوع.

وأكد ذات المصدر أن مهندس الدولة، هدد رجال الدرك الملكي الذين تمكنوا من السيطرة عليه، مشيرا إلى أن عملية تفتيشه أسفرت عن حجز 20 حبة اكستازي وغرامين من مخدر الكوكايين، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

 

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