اصطدام شاحنتين من الحجم الكبير بالطريق الوطنية رقم 12 بمديونة بالدار البيضاء ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة إثر اصطدام شاحنتين في الطريق الوطنية رقم 12 بمنطقة مديونة.

شوف تيفي

وقعت حادثة سير خطيرة إثر اصطدام شاحنتين في الطريق الوطنية رقم 12 بمنطقة مديونة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي''، أنه وقعت مساء اليوم الاثنين، حادثة سير بسبب اصطدام شاحنة من النوع الكبير محملة بسيارات خفيفة، بشاحنة أخرى محملة بالآجور.

وأوضح ذات المصدر، أن الاصطدام خلف خسائر مادية، حيث تكسرت الزجاجة الأمامية للشاحنة المحملة بالسيارات.

وأكد المصدر نفسه، أنه تم نقل سائق الشاحنة المحملة بالسيارات ومساعده اللذين أصيبا بجروح متوسطة الخطورة إلى مستشفى مديونة.

مشيرا إلى أن عناصر الدرك الملكي حلت بعين المكان فور علمها بوقوع الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.