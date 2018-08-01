 ﻿بوتفليقة يخفف قبضة الجيش الجزائري على السلطة بعزل قادة عسكريين ﻿
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﻿بوتفليقة يخفف قبضة الجيش الجزائري على السلطة بعزل قادة عسكريين | دولي

﻿بوتفليقة يخفف قبضة الجيش الجزائري على السلطة بعزل قادة عسكريين

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﻿بوتفليقة يخفف قبضة الجيش الجزائري على السلطة بعزل قادة عسكريين

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 00:16 ﻿بوتفليقة يخفف قبضة الجيش الجزائري على السلطة بعزل قادة عسكريين | دولي
﻿بوتفليقة يخفف قبضة الجيش الجزائري على السلطة بعزل قادة عسكريين
قال محللون ودبلوماسيون، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يقوم بعزل عدد من كبار القادة في الجيش من أجل تشديد قبضته على السلطة، في الوقت الذي من المحتمل فيه أن يسعى لإعادة الترشح للرئاسة

شوف تيفي:

قال محللون ودبلوماسيون، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يقوم بعزل عدد من كبار القادة في الجيش من أجل تشديد قبضته على السلطة، في الوقت الذي من المحتمل فيه أن يسعى لإعادة الترشح للرئاسة العام المقبل ويقلص سلطة الجيش.

وقبل أسبوعين أقال بوتفليقة (81 عاما)، وفقا لما أورده موقع القدس العربي عن وكالة رويترز للأنباء اليوم، اثنين آخرين من كبار القادة العسكريين ليصل العدد الإجمالي للشخصيات العسكرية البارزة التي أقيلت من مناصبها إلى نحو عشرة خلال الشهور القليلة الماضية.

ضابط مخابرات متقاعد، طلب عدم نشر اسمه، قال ''اعتاد العسكريون على أن يقيلوا لا أن يُقالوا'' وأضاف، وفق ذات المصدر، أن ''القرارات التي كانت تتخذ في تاقارا مقر وزارة الدفاع وسط الجزائر أصبحت الآن تتخذ من مقر عمل بوتفليقة في قرية زرالدة الساحلية على بعد 20 كيلومترا غربي العاصمة.''

وعندما انتخب بوتفليقة أول مرة في عام 1999، كان يُنظر إلى الجيش وأجهزة المخابرات على أنهما المسيطران الحقيقيان على السلطة.

لكن الآن، في ظل تكهنات بأنه سيذعن لدعوات من الحزب الحاكم للترشح لفترة خامسة محتملة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2019 رغم المخاوف الصحية، فإن بوتفليقة يعمل على تركيز السلطة في دائرته المقربة من غير العسكريين.

وأبرز الوجوه على الساحة الآن هم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأصغر، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزير الداخلية نور الدين بدوي.

 

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شوف تيفي المغرب بوتفليقة الجيش الجزائر السلطة عزل قادة عسكريين

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