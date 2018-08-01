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والد الشاب محمد الذي هز الفيسبوك يكشف تفاصيل حصرية عن حياة ابنه ويطالب المغاربة بالكف عن نشر الإشاعات

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 23:48 والد الشاب محمد الذي هز الفيسبوك يكشف تفاصيل حصرية عن حياة ابنه ويطالب المغاربة بالكف عن نشر الإشاعات | مجتمع
والد الشاب محمد الذي هز الفيسبوك يكشف تفاصيل حصرية عن حياة ابنه ويطالب المغاربة بالكف عن نشر الإشاعات
كشف والد الشاب ''محمد زينون'' الذي أحدث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة إثر ظهوره في فيديوهات يرتل ويجود القرآن الكريم بطريقة بارعة ''كشف'' لقناة شوف تيفي عن معطيات حصرية تهم

شوف تيفي:أكادير

كشف والد الشاب "محمد زينون" الذي أحدث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة إثر ظهوره في فيديوهات يرتل ويجود القرآن الكريم بطريقة بارعة "كشف" لقناة شوف تيفي عن معطيات حصرية تهم ابنه، وذلك بعدما كثر القيل والقال حول حياته.

وأكد "ح ز" لشوف تيفي، أن ابنه ليس بمتشرد كما يدعي عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنه يعاني من مرض نفسي ينتابه فقط لمدة جد قصيرة لا تتجاوز 3 إلى 4 أيام ليعود لحالته الطبيعية ويمارس حياته بشكل جد عادي كأن شيئا لم يقع.

وأوضح أنه، ازداد سنة 1990 بمدينة الدشيرة الجهادية، وانتقل في سن مبكرة وعمره لا يتجاوز 5 سنوات للعيش مع جدته بمدينة مراكش حيث ترعرع في كنفها.

وأشار ذات المتحدث، أن ابنه يعشق الموسيقى والغناء ويعزف على جميع أنواع الآلات بشكل خرافي تجاوز كل التصورات، معتبرا ابنه ب "النابغة" في مجال الموسيقى.

وبخصوص ربطه لعلاقة غرامية مع شابة تشتغل في مجال الحلاقة أبرز أنه لا علم له بذلك ولم يفصح له ابنه بتاتا عن هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لو كان بالفعل لتم إخباره، وما تنشره بعض المواقع والصفحات الفيسبوكية مجرد افتراءات وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وختم أب الشاب حديثه لقناة "شوف تيفي"، بأن ابنه ميسور الحال، ولا يطلب إعانة أي أحد ومترفع عن ذلك على اعتبار أنه يشتغل في مجال "الأليمنيوم" ويتوفر على دخل مادي جد محترم، مطالبا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكف عن نشر الإشاعات، وتصيد هفوات ابنه حينما يصاب بالحالة النفسية التي تداهمه بشكل موسمي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير أب الشاب محمد زينون يكشف تفاصيل حصرية حياة ابنه

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