''شوف تيفي '' تنقل فتاة الوشم إلى الصحف والقنوات العالمية ببعد إنساني ﻿

'' فتاة الوشم '' الاسم الإعلامي الذي أطلقه محررو قناة '' شوف تيفي'' على الفتاة القاصرة التي عاشت تجربة الاغتصاب المريرة حسب إفادتها بأولاد عياد إقليم الفقيه بنصالح. لم يكن حدثا بسيطا وعابرا في حياة قناة ''

" شوف تيفي" : تقرير : عبدالله الساورة

" فتاة الوشم " الاسم الإعلامي الذي أطلقه محررو قناة " شوف تيفي" على الفتاة القاصرة التي عاشت تجربة الاغتصاب المريرة حسب إفادتها بأولاد عياد إقليم الفقيه بنصالح. لم يكن حدثا بسيطا وعابرا في حياة قناة " شوف تيفي " حيث نقل وتردد اسم القناة ومقالاتها وتغطياتها ومتابعاتها في نهاية شهر غشت 2018 في كبريات الصحف والقنوات بسبب السبق الذي حققته في قضية الفتاة "خديجة أوقرو" أو فتاة الوشم وحققت رقم مشاهدات منقطع النظير.

في هذا التقرير الذي أعدته قناة " شوف تيفي" يبرز كيف حولت القناة قضية محلية إلى قضية رأي عام ببعد إنساني وصيت عالمي وضع للقناة مكانتها في إعلام القرب في المشهد الوطني والدولي.

صحيفة " نيويورك التايمز ": الحكاية المرعبة

في مقال مطول كتبت صحيفة "نيويورك التايمز" الأمريكية مقالا مطولا بالاعتماد على فيديوهات وتغطيات قناة "شوف تيفي"..

في بداية المقال لذات الصحيفة، تحكي والدة الفتاة خديجة المغتصبة كيف فقدت ابنتها شرفها / بكارتها وخطفها من أمام المنزل من قبل خاطفين. وقد أثارت هذه القضية المروعة في (...)، غضباً شعبيا، حيث طالب المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعدالة وبتوقيع عريضة تحمل اسم المراهقة "نحن جميعاً خديجة".

و أضافت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن وكالة أسوشيتد بريس حديث والدة خديجة "لقد انتابني الخوف عندما أحضر هؤلاء المجرمون ابنتي ورأيتها في هذه الحالة. أغمي علي ... كنت منهارة وأنا أراها في هكذا موقف، الوشم، والحروق، وفقدان شرفها "... تحدثت الأم شريطة عدم الكشف عن هويتها لحماية خصوصية العائلة وخصوصية ابنتها، التي أشارت إليها فقط باسمها الأول، خديجة.

تساءلت الأم "لماذا فعلوا هذا لطفلتي؟ هل هم وحوش؟ هل ستعود ابنتي إلى حالتها؟" .

وحسب "نيويورك تايمز" فقد "هيمنت قصة المراهقة خديجة على الإعلام المغربي منذ نشر شريط الفيديو عبر قناة " شوف تيفي" الأسبوع الماضي الذي أظهر ذراعيها وأرجلها ورقبتها مغطاة بالوشم وبحروق السجائر، وقد أخبرت السلطات أنه تم إطلاق سراحها في منتصف غشت بعد شهرين من الاحتجاز".

وترجمت الصحيفة مقابلة خديجة مع قناة" شوف تيفي " المغربية، الأسبوع الماضي، زعمت فيها الفتاة أن خاطفيها هاجموها وقاموا بحرقها وتركوها عرضة للضياع بلا طعام مهملة . كما تم وشم جسدها بالصليب المعقوف الخام وأوشام أخرى متنوعة وكيها بالسجائر حرقا في يديها وساقيها.

وقالت المراهقة إن رجلين اختطفاها تحت التهديد بالسلاح الأبيض عندما كانت تزور خالتها خلال شهر رمضان المبارك من شهر يونيو، قبل بيعها لرجال آخرين مقابل المال أو المخدرات. وقالت إن آسريها فرضوا عليها تناول المخدرات لتظل حبيسة معهم.

و حسب صحيفة التايمز دائما، فقد أثارت الحكاية المروعة دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوضع حد لثقافة غض الطرف عن الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، حيث وقع ما يقرب من 75 ألف شخص عريضة تحث على اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد جرائم الاغتصاب.

كما استشهدت الصحيفة الأمريكية ذاتها بمقال يحمل عنوان "كلنا خديجة"، انتقد فيه الكاتب والمخرج المغربي عبد الله الطائع ما أسماه بثقافة الاغتصاب في المغرب ودعا الحكومة والملك محمد السادس للتدخل. ووقع في ذات المقال المشترك العشرات من المثقفين المغاربة. وكتب قائلا "سنمضي قدما، مصدر جديد للإثارة الجماعية، لن يتم عمل شيء". وأضاف " كما هو الحال دائما، فإن النساء يدفعن ثمن كل الخلل في المجتمع الذي لا يريد أن ينضج".

وختمت صحيفة " نيويورك التايمز" مقالها بنبرة من التأسف " غالبًا ما يواجه ضحايا الاغتصاب في المغرب بردود فعل عنيفة في مجتمع محافظ حيث يلقي باللائمة على المغتصبات كثيرًا في محنتهم ".

وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية: حكاية مرعبة لمراهقة مغربية تثير غضبا في المغرب

كتبت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية مقالا مطولا بعنوان "حكاية مرعبة لمراهقة مغربية تثير غضبا في المغرب" لمراسلة الوكالة الصحافية أميرة المسيطي، تحدثت فيه الصحافية عن فتاة الوشم انطلاقا من أولاد عياد وهي فتاة قاصرة تقول إنها تعرضت للإيذاء والاغتصاب و يجب أن تؤخذ كلماتها على محمل الجد، قالت خديجة : "في المغرب، لا يزال العنف ضد المرأة منتشراً وموضوعاً محرماً إلى حد كبير"

وذكرت الوكالة أن العنف الجنسي أخذ زخما وقلقا كبيرا في العام الماضي عندما انتشرت لقطات فيديو عبر الإنترنت لفتيان في حافلة بالدار البيضاء يمزقون ملابس الفتاة ويتلمسون ثدييها، وهي إساءة أخرى.. لم يتدخل الركاب ولا سائق الحافلة. كما قامت قناة " فوكس نيوز " الإخبارية العالمية بذات العنوان وبذات التفاصيل دون تغيير نقلا عن " شوف تيفي".

وبدورها القنوات والصحف الإسبانية والفرنسية الشهيرة تابعت قضية فتاة الوشم وخصصت مقالات ومتابعات وترجمت مضامين فيديوهات "شوف تيفي" و تغطياتها.

موقع هافنغتون بوست الإخباري : حكاية مخيفة لمراهقة تتعرض للاغتصاب والوشم بالعنف في المغرب

كتبت الصحافية ابتسام الوزاني مراسلة موقع "هافغنتون بوست" الإخباري الأمريكي في نسخته البريطانية من المغرب مقالا مطولا عن فتاة الوشم بعنوان "حكاية مخيفة لمراهقة تتعرض للاغتصاب والوشم بالعنف في المغرب ".

وذكر الموقع الإخباري الأمريكي في ذات المقال " أثارت قصة فتاة في السابعة عشرة من عمرها زُعم أنها اختطفت واغتصبت وتم وشمها من طرف مجموعة من الرجال في المغرب، غضبا وانتقادات في أنحاء البلاد".

وأضاف ذات الموقع "شوهدت المرأة الشابة التي عرفت باسم خديجة عبر قناة " شوف تيفي" الأسبوع الماضي مغطاة بأوشام وكي السجائر. وقالت إن الرموز التي شملت الصليب المعقوف كانت من عمل رجال اختطفوها من منزل أحد أقاربها واحتجزوها لمدة شهرين، وتعرضت للاغتصاب والهجوم".

ونقلا عن الموقع الأمريكي فقد "أدت المقابلة التلفزيونية للفتاة مع قناة " شوف تيفي" إلى موجة من الغضب والدعوة إلى وضع حد للعنف ضد المرأة في البلاد. ووقع أكثر من 75 ألف شخصا عريضة تطالب باتخاذ إجراء تحمل هاشتاغ "نحن جميعًا خديجة"، وتتجه القضية إلى وسائل الإعلام الاجتماعية. واحتجزت السلطات 12 رجلاً هذا الأسبوع حيث الدعم لم يتوقف لخديجة وعائلتها في التدفق من أنحاء البلاد وخارجها".

واسترسل الموقع في ذات المقال "ففي بلد محافظ حيث غالباً ما يواجه ضحايا الاغتصاب بردة فعل قوية و يلامون بسبب محنتهم، قامت عائلات بعض المتهمين المزعومين بحملة لتشويه مصداقيتها. لقد استهدفوا سمعتها كما وصفتها جارة خديجة كمجهود منسق لتشويه سمعتها. وقد أخبرت أم أحد المتهمين وسائل الإعلام المحلية بأن خديجة تدخن، وتشرب الخمر، وتسبح في النهر، وتتعاطى المخدرات، بل هي تعمدت إحراق يديها بالسجائر. وأخبرت أم متهم آخر بمزيد من الاتهامات المماثلة لقناة " شوف تيفي" المغربية أن خديجة "تتجول في الشوارع وتطلب دائما من الشباب أن يعطوها الكحول والسجائر والمخدرات ... ثم تذهب وتتهم الأبرياء. وتساءل آخرون عن سبب عدم الإعلان والتبليغ عن فقدانها واختفائها، واتهموها بالبغاء واختلاق المحنة بأكملها. وقد صدمت هذه الاتهامات المقربين من خديجة، بحسب يوسف، أحد جيرانها. و رد يوسف مفندا الإدعاءات " قائلا :(إذا كانت خديجة حقا عاهرة.. فإنها لن ترضى العيش في ظروف متواضعة من هذا القبيل)".

وقد صرح والد خديجة، محمد أوقرو، لموقع هافنغتون مدافعا عن ابنته. وقال "أتفهم ردود أفعالهم هكذا.. هؤلاء أطفالهم. لا أريد أن أؤذي أحداً، ولكن يجب أن يتم تحقيق العدالة ولا أستطيع أن أتهم أي شخص زوراً ". وقال والد خديجة إن السلطات أطلقت سراح اثنين من المتهمين بعدما قالت خديجة أنهم لم يقوموا بأي شيء لها ولم يكونا من الخاطفين والمغتصبين. وقال يوسف جار فتاة الوشم " "إذا كان الغرض من هذه القصة فقط إثارة المشاكل، ما الهدف منها أن تكون في الأصل".

وختم مقال هافنغتون مزينا بأربع صور واحدة لخديجة بأوشامها المختلفة وأخرى للمحامي إيراهيم حشان و منظر بانورمي لبلدة أولاد عياد وصورة لعلامة مدخل البلدة وقال والد خديجة "اليوم، خديجة تبتسم مرة أخرى، وصحتها مستقرة بفضل دعم الجمعيات وجميع الأشخاص الذين جاءوا لرؤيتنا، استعادت الأمل ".

قناة "bbc" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية : صدمة المغرب بسبب محنة الاغتصاب القاسية لخديجة

عنونت قناة "bbc" مقالا مطولا باللغة الإنجليزية بعنوان " صدمة المغرب بسبب محنة الاغتصاب القاسية لخديجة " ناقلة تصريح خديجة ومفاده "أريد تحقيق العدالة لما فعلوه بي" مضيفة " حاولت الهروب عدة مرات، لكن تم إلقاء القبض علي وضربي بشكل مبرح. لقد عذبوني، ولم يمنحوني الطعام أو الشراب، ولم يسمحوا لي حتى بالاستحمام ". وقامت بنقل حوار "شوف تيفي" كاملا في مقالها الإخباري.

تفاعلا مع المقابلة التلفزيونية، التي تم نشرها عبر موقع يوتيوب لقناة " شوف تيفي"، وقع الآلاف على عريضة عبر الإنترنت تطالب بمساعدة خديجة.

وأضاف المقال واصفا هاشتاغ " كلنا خديجة " كفعل تضامني للمغاربة مع خديجة في سابقة من نوعها. ونقلت الصحيفة حوارا مقتضبا لخديجة ".

وتحدثت ورأسها مغطى لإخفاء هويتها، كما قامت خديجة بتجميع أكمامها لإظهار العديد من الوشم وأثاره على جسدها، بما في ذلك وشم الصليب المعقوف الذي وضعه خاطفوها في يديها.

وقد ألقي القبض على ما لا يقل عن 13 متهما حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي عام 2014 ، قام البرلمان المغربي بتعديل مادة من قانون العقوبات لا تسمح لمغتصب الفتيات القاصرات بالزواج من ضحاياهن.

جاء ذلك بعد ضغط مكثف من قبل الناشطين من أجل حماية أفضل لضحايا الاغتصاب.

لكن جمعيات حقوق الإنسان تقول إنه يجب بذل المزيد لحماية حقوق النساء من الاغتصاب والعنف والتحرش.

القناة الألمانية dw وفتاة الوشم : مراهقة تعيش تجربة الاغتصاب تطلب تحقيق العدالة

تحت هذا العنوان " مراهقة تعيش تجربة الاغتصاب تطلب تحقيق العدالة " كتبت القناة الألمانية dw في النسخة الإنجليزية. حسب موقع القناة المذكورة فقد رفع آلاف من المغاربة عريضة إلى الملك محمد السادس تضامنا مع فتاة الوشم التي تعرضت للاغتصاب والكي. وتحدثت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما لقناة "شوف تيفي " المغربية أنها اختطفت في شهر يونيو واحتجزتها عصابة من الشباب في بلدة أولاد عياد.. وهي بلدة صغيرة تبعد 150 كيلومترا شمال شرقي مراكش.

الغارديان البريطانية: " اعتقال 12 رجلاً بسبب التعذيب المزعوم و اغتصاب فتاة مغربية "

تحت هذا العنوان التحذيري لصحيفة الغارديان البريطانية الواسعة الانتشار " اعتقال 12 رجلاً بسبب التعذيب المزعوم و اغتصاب فتاة مغربية " تحدثت الصحيفة عن فتاة الوشم مذكرة بتصريحها لقناة "شوف تيفي" التي كانت سباقة في البحث عن تفاصيل القضية.

وتحدث المقال الإخباري عن إلقاء القبض على 12 رجلاً في أولاد عياد بسبب الاغتصاب المزعوم والخطف والتعذيب لفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تدعي أنها احتجزت ضد إرادتها خلال محنة استمرت شهرين وأحدثت موجات صادمة في أنحاء المملكة.

أثارت هذه القضية جدلا جديدا حول حقوق المرأة في المغرب، حيث تم توثيق الاعتداء الجنسي بشكل جيد على الرغم من القوانين التي صدرت مؤخرا لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس والتحرش.

وتزعم الفتاة - التي تم تحديدها فقط في تقارير إعلامية باسم خديجة - أنها اختطفت من خارج منزل أحد أقاربها في وسط المغرب خلال شهر رمضان، ثم تعرضت للجوع والتخدير وحُرق جسدها بالسجائر ووشمها بالصليب المعقوف بما يصل إلى 15 رجلاً، ثلاثة منهم الذين يبدو أنهم ما زالوا طلقاء.

وقالت خديجة لقناة "شوف تيفي" المغربية: " كان الأمر فظيعاً "وأضافت " احتجزوني لمدة شهرين تقريباً ..اغتصبوني وعذبوني. لن أسامحهم أبداً.. لقد دمروني ".

وزعمت خديجة أن رجلين قاما في البداية باختطافها واغتصابها وتهديدها بالسلاح الأبيض، ثم احتجازها كرهينة في منزل حيث "اعتدى عليها رجال آخرون واحدا تلو الآخر" مقابل المال أو المخدرات. وتزعم أنها حُرمت من الطعام والماء والحق في الاستحمام، وحاولت الهروب عدة مرات، ولكن تم القبض عليها وضربها مراراً وتكراراً.

صحيفة الأندبدنت البريطانية : صرخة جماعية بعد اغتصاب مراهقة مغربية بالوشم المعقوف من طرف عصابة

الصحيفة البريطانية الواسعة الانتشار تركت فيديو " شوف تيفي " على حاله وأضافت ترجمة لتصريح الفتاة خديجة في أسفل الفيديو إلى اللغة الإنجليزية.. مدة الشريط المترجم لا تتعدى دقيقة واحدة بعنوان " صرخة جماعية بعد اغتصاب مراهقة مغربية بالوشم المعقوف من طرف عصابة".

استهلت الصحيفة المقال المطول بالحديث عن قول مراهقة في المغرب إنها احتجزت لمدة شهرين واغتصبت عصابة من قبل رجال قاموا بوشم الصليب المعقوف بالقوة على جسدها مما أثار ضجة في البلاد.

وكانت هذه الفتاة البالغة من العمر 17 عاما والتي عرفت فقط باسم خديجة، قد ظهرت في مقابلة

عبر قناة "شوف تيفي " الأسبوع الماضي، مما أثار غضبا ودعوات للملك المغربي محمد السادس للتدخل والمساعدة.

في اللقطات والمشاهد، يظهر الوشم الخام للرمز النازي والشتائم والأسماء والرسومات محفورة في جسدها، إلى جانب حروق السجائر والكي والكدمات.

وأخبرت الفتاة قناة " شوف تيفي" أنها احتجزت و تم اغتصابها مراراً لمدة شهرين على يد أكثر من اثني عشر رجلاً بعد اختطافها من منزل أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد في وسط المغرب. وفي المقال ترجمة لتصريح خديجة بكامله منقولا عن قناة " شوف تيفي" وكذلك الصور المزينة والموضوعة مع المقال.

و معلوم أن قناة ''شوف تيفي'' تتعامل مع جميع الأحداث الوطنية بجدية كبرى حيث تُــوفر مراسلين من جميع أنحاء المغرب للانتقال إلى عين المكان و البحث عن الحقيقة الكاملة من جميع زواياها و هو ما يُــكرس مفهوم إعلام القرب. وتقارب الفيديوهات التي نشرتها " شوف تيفي" عن فتاة الوشم جميعها أكثر من 30 مليون مشاهدة وهو رقم قياسي في أقل من 10 أيام من انتشار حدث اغتصاب الفتاة...

مواقع أخرى

huffingtonpost

abcnews

independent

foxnews