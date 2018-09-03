 إضافة إلى فضيحتها الشهيرة .. أعضاء جماعة الطوالع يوقعون عريضة للمطالبة بإقالة أصغر رئيسة جماعة بالمغرب ﻿
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إضافة إلى فضيحتها الشهيرة .. أعضاء جماعة الطوالع يوقعون عريضة للمطالبة بإقالة أصغر رئيسة جماعة بالمغرب

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 19:58 إضافة إلى فضيحتها الشهيرة .. أعضاء جماعة الطوالع يوقعون عريضة للمطالبة بإقالة أصغر رئيسة جماعة بالمغرب | حوادث و حقوق
إضافة إلى فضيحتها الشهيرة .. أعضاء جماعة الطوالع يوقعون عريضة للمطالبة بإقالة أصغر رئيسة جماعة بالمغرب
لازالت رئيسة جماعة الطوالع، تواجه العديد من المشاكل في مسارها السياسي، حيث أقدم إثنا عشر عضوا على توقيع عريضة للمطالبة بإقالتها.

شوف تيفي:

لازالت رئيسة جماعة الطوالع، تواجه العديد من المشاكل في مسارها السياسي، حيث أقدم إثنا عشر عضوا على توقيع عريضة للمطالبة بإقالتها.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن 12 عضوا من أصل 15 بـ"جماعة الطوالع" التابعة لإقليم بنسليمان، قاموا، اليوم الاثنين، بتوقيع عريضة للمطالبة بإقالة إكرام بوعبيد المترشحة باسم جبهة القوى الديمقراطية.

وأوضح مصدرنا، أن أعضاء جماعة الطوالع، الموقعين على العريضة المصادق عليها، أقدموا على هذه الخطوة، نتيجة رفضهم لسوء التدبير والتسيير الذي أبانت عنه الرئيسة، بالإضافة إلى والدها المدان بالسجن سنتين موقوفتي التنفيذ.

وكشف ذات المصدر أن الأعضاء قاموا بتوجيه عريضة المطالبة بالإقالة إلى عامل إقليم بنسليمان، وقائد الدائرة التي تشرف على جماعتها إكرام بوعبيد، بالإضافة إلى نسخة ثالثة موجهة إليها.

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شوف تيفي المغرب أعضاء جماعة الطوالع عريضة المطالبة إقالة رئيسة جماعة بنسليمان إكرام بوعبيد فضيحة

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