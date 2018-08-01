 مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة ﻿
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مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة | بوليتيك

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مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 17:02 مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة | بوليتيك
مجلس جهة سوس يجتمع استثنائيا لمناقشة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسبل تعزيز التعاون والرقي بالقطاع على صعيد الجهة
يعقد مجلس جهة سوس ماسة دورته الاستثنائية في هذه الأثناء من يومه الإثنين 03 شتنبر 2018، وذلك لدراسة مجموعة من النقط والإشكالات التي تهم قطاع الصيد البحري بالجهة وسبل النهوض والرقي به وتحسين أوضاع

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يعقد مجلس جهة سوس ماسة دورته الاستثنائية في هذه الأثناء من يومه الإثنين 03 شتنبر 2018، وذلك لدراسة مجموعة من النقط والإشكالات التي تهم قطاع الصيد البحري بالجهة وسبل النهوض والرقي به وتحسين أوضاع الممارسين به وكذا تقديم إحدى الاتفاقيات المتعلقة بجودة الهواء والتصويت عليها.
وأعطيت الانطلاقة للدورة بتقديم جملة من العروض المتعلقة بقطاع الصيد البحري بمختلف أنواعه سواء التقليدي والساحلي أو في أعالي البحار، وقدم المندوب الجهوي للصيد البحري حصيلة معززة بمجموعة من الأرقام والمعطيات التي طبعت السنة الأخيرة، وذلك بهدف رسم خريطة طريق من أجل هيكلة القطاع، وتحسين ظروف المشتغلين به، إضافة إلى بلورة رؤى واستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد، للرقي به في سبيل المساهمة في تنمية المنطقة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، علاوة على جرد أهم مستجدات وآثار تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الدورة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 المؤرخ في 20 رمضان 1436 هجرية الموافق لـ 07 يوليوز 2015 ميلادية وعملا بمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي السالف الذكر المؤرخ في 13 شتنبر 2014.
هذا، ومن المنتظر أن تختتم الدورة أشغالها باستصدار توصية تدعم الطرف المغربي في التفاوض بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي بعد ما عرفته من نقاش مستفيض، والتصويت على اتفاقية شراكة لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة سوس ماسة.

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