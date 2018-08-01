تفاصيل خاصة عن حياة الشاب المتشرد بمراكش ﻿

على إثر انتشار فيديو مثير يوثق لشاب يعيش حالة التشرد بأزقة وشوارع مدينة مراكش ويرتل القرآن الكريم وما صاحبه من تعاطف وتفاعل عدد كبير من المغاربة الذين أطلقوا نداءات من أجل إنقاذه من الحالة المزرية

شوف تيفي:أكادير

على إثر انتشار فيديو مثير يوثق لشاب يعيش حالة التشرد بأزقة وشوارع مدينة مراكش ويرتل القرآن الكريم وما صاحبه من تعاطف وتفاعل عدد كبير من المغاربة الذين أطلقوا نداءات من أجل إنقاذه من الحالة المزرية التي يعيش في ظلها بالبحث عن عائلته.

أكد مقربون لقناة "شوف تيفي"، أن الشاب يدعى "محمد زينون"، وينحدر من منطقة الدشيرة الجهادية، وبالضبط من حي "أيت كيوان" الذي ولد فيه وترعرع بين دروبه إلى أن بلغ خمس سنوات من عمره، لينتقل للاستقرار عند جدته بمدينة مراكش.

وأضاف ذات المتحدثون، أن الشاب كان مولوعا بالموسيقى والغناء والعزف على عدة آلات منها القيثارة والكمان، ويتمتع بصوت عذب وسجي مكنه من الاشتغال بمجموعة من الملاهي الليلية خاصة بالمدينة الحمراء كمطرب ومغني للشعبي والراي حتى لقبه البعض بالداودي، نظرا لبحته الصوتية الشبيهة بمايسترو الأغنية الشعبية "عبد الله الداودي".

وكتعليق على حالته كشفت مصادر خاصة، أن الشاب كان معروفا بحسن خلقه وطيبة قلبه الشيء الذي مكنه من أن يأسر قلب عدد من الفتيات اللواتي كن يتقاطرن عليه نظرا لجماله وكانت له علاقة حب مع شابة تشتغل في مجال التجميل والحلاقة لمدة طويلة، وكانا سيتزوجان غير أن قصة حبهما انتهت لأسباب لازالت مجهولة ولم يكتب لها أن تنتهي بالزواج لتنقلب حياة الشاب الأكاديري رأسا على عقب، ويصاب بمرض نفسي جعله يعيش حالة التشرد.