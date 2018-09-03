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مؤلم..شاب قتلوه وحرقوه ولاحوه في الخلاء بضواحي الصويرة + صورة الضحية

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 16:00 مؤلم..شاب قتلوه وحرقوه ولاحوه في الخلاء بضواحي الصويرة + صورة الضحية | حوادث و حقوق
مؤلم..شاب قتلوه وحرقوه ولاحوه في الخلاء بضواحي الصويرة + صورة الضحية
علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي بزاوية مولاي الحسن بالصويرة، عثرت قبل أيام على جثة شاب، سقط ضحية جريمة قتل، بعد أيام من اختفائه فجأة ودون سابق إنذار.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي بزاوية مولاي الحسن بالصويرة، عثرت قبل أيام على جثة شاب، سقط ضحية جريمة قتل، بعد أيام من اختفائه فجأة ودون سابق إنذار.

وأوضح شقيق الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الاثنين، أن جثة شقيقه عثر عليها قبل أربعة أيام متفحمة ومرمية بمنطقة خلاء، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي عاينت الجثة وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة.

وأكد المتحدث أنه استطاع التعرف على جثة شقيقه البالغ من العمر قيد حياته 27 سنة من خلال ملابسه، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي وبعد نقل الجثة إلى مستودع الأموات، أوقفت شابة كانت تجمعها علاقة بشقيقه ووالدها، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي مولاي الحسن الجريمة المتفحمة

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