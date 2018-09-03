 وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل خاصة عن حياة الشاب المتشرد بمراكش | مجتمع

تفاصيل خاصة عن حياة الشاب المتشرد بمراكش

كاريكاتير شوف تيفي : المدارس وتعرية المواطن.‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : المدارس وتعرية المواطن.‎

مؤلم..شاب قتلوه وحرقوه ولاحوه في الخلاء بضواحي الصويرة + صورة الضحية | حوادث و حقوق

مؤلم..شاب قتلوه وحرقوه ولاحوه في الخلاء بضواحي الصويرة + صورة الضحية

وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة | بوليتيك

وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة

عزيزالوديع في ذمة الله | مجتمع

عزيزالوديع في ذمة الله

سياسيون جزائريون ينددون بمافيا باتت تتحكم بالمؤسسات الجزائرية‎ | دولي

سياسيون جزائريون ينددون بمافيا باتت تتحكم بالمؤسسات الجزائرية‎

الحكم على أستاذ رياضيات من أصل مغربي بسنتين سجنا لإشادته بالإرهاب في فرنسا‎ | دولي

الحكم على أستاذ رياضيات من أصل مغربي بسنتين سجنا لإشادته بالإرهاب في فرنسا‎

عاجل..تطوارت اتهام طالبة لأستاذ بالتحرش الجنسي..وها شنو وقع في محكمة المحمدية | حوادث و حقوق

عاجل..تطوارت اتهام طالبة لأستاذ بالتحرش الجنسي..وها شنو وقع في محكمة المحمدية

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين | بوليتيك

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 15:52 وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة | بوليتيك
وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة
يعقد وفد من البرلمان الأوروبي، في هذه الأثناء، سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة وادي الذهب وذلك بمقر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في جلسة مغلقة.

شـوف تـيفـي: يـحيـى الــغليــظ

 

يعقد وفد من البرلمان الأوروبي، في هذه الأثناء، سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة وادي الذهب وذلك بمقر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في جلسة مغلقة.

وكان في استقبال الوفد الأوروبي عدد من منتخبي الجهة، على رأسهم رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب "الخطاط ينجا"، حيث رحب بأعضاء الوفد الأوروبي.

وتطرق رئيس مجلس الجهة بالتفاصيل عن أهمية اتفاق الصيد البحري و بوقعه الإيجابي على ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب.

ومن جهته أخذ الكلمة المدير الجهوي لوزارة الفلاحة و الصيد البحري الكلمة تطرق لنفس الشيء بتفاصيل و أرقام أكثر دقة عن مدى استفادة الساكنة المحلية من إافاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

واستهلت رئيسة الوفد كلمتها بتقديم أعضاء الوفد الأوروربي، ثم دخلت في الأسئلة الموجهة للحاضرين "المنتخبين" و السؤال الوحيد الذي يتكرر هو مدى استفادة الساكنة من الاتفاقيات التي تبرم بخصوص الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، حيث قالت رئيسة الوفد "نحن لا يهمنا المشكل السياسي الذي هو معروف لدى الجميع، أي مشكل السيادة المغربية على صحرائه، فهذا أمر تهتم به و تبث فيه الأمم المتحدة، نحن ما يهمنا هو تأثير و وقع هذه الاتفاقية على الساكنة المحلية".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الداخلة الاتحاد الأوروبي وفد اتفاقية الصيد البحري منتخبين جهة الداخلة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين | بوليتيك

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين

حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة | بوليتيك

حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة

مستشار جماعي بحزب العدالة والتنمية بتارودانت يبقى بإسبانيا بطريقة مشبوهة ومسلسل حريك المستشارين الجماعيين يتواصل بجهة سوس ماسة | بوليتيك

مستشار جماعي بحزب العدالة والتنمية بتارودانت يبقى بإسبانيا بطريقة مشبوهة ومسلسل ''حريك'' المستشارين الجماعيين يتواصل بجهة سوس ماسة

100 مرحاض عمومي بالدار البيضاء بقيمة 6 مليارات | بوليتيك

100 مرحاض عمومي بالدار البيضاء بقيمة 6 مليارات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صرخة مواطن محكوم بالإفراغ عندي عائلة وباغين يشردوني و ما عندي فين نمشي | حالة خاصة
منذ 26 دقيقة

صرخة مواطن محكوم بالإفراغ '' عندي عائلة وباغين يشردوني و ما عندي فين نمشي''

ساكنة تيزنيت تحتج ضد قرار نقل طبيب الفقراء لتارودانت وتؤكد تشبتها به | خارج البلاطو

ساكنة تيزنيت تحتج ضد قرار نقل طبيب الفقراء لتارودانت وتؤكد تشبتها به

أسرة تطوانية تعرضت لاعتداء خطير: هجمو علينا عصابة بالسيوفا وشرملونا.. والدرك ما خداش لينا حقنا | خارج البلاطو

أسرة تطوانية تعرضت لاعتداء خطير: '' هجمو علينا عصابة بالسيوفا وشرملونا.. والدرك ما خداش لينا حقنا''

إجراءات أمنية مشددة خلال مباراة الرجاء وشباب أطلس خنيفرة | خارج البلاطو

إجراءات أمنية مشددة خلال مباراة الرجاء وشباب أطلس خنيفرة

﻿

آخر المستجدات

تفاصيل خاصة عن حياة الشاب المتشرد بمراكش | مجتمع
منذ 25 دقيقة

تفاصيل خاصة عن حياة الشاب المتشرد بمراكش

كاريكاتير شوف تيفي : المدارس وتعرية المواطن.‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : المدارس وتعرية المواطن.‎

مؤلم..شاب قتلوه وحرقوه ولاحوه في الخلاء بضواحي الصويرة + صورة الضحية | حوادث و حقوق

مؤلم..شاب قتلوه وحرقوه ولاحوه في الخلاء بضواحي الصويرة + صورة الضحية

وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة | بوليتيك

وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.