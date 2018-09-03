وفد من البرلمان الأوروبي يعقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة ﻿

يعقد وفد من البرلمان الأوروبي، في هذه الأثناء، سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة وادي الذهب وذلك بمقر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في جلسة مغلقة.

شـوف تـيفـي: يـحيـى الــغليــظ

يعقد وفد من البرلمان الأوروبي، في هذه الأثناء، سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهة الداخلة وادي الذهب وذلك بمقر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في جلسة مغلقة.

وكان في استقبال الوفد الأوروبي عدد من منتخبي الجهة، على رأسهم رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب "الخطاط ينجا"، حيث رحب بأعضاء الوفد الأوروبي.

وتطرق رئيس مجلس الجهة بالتفاصيل عن أهمية اتفاق الصيد البحري و بوقعه الإيجابي على ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب.

ومن جهته أخذ الكلمة المدير الجهوي لوزارة الفلاحة و الصيد البحري الكلمة تطرق لنفس الشيء بتفاصيل و أرقام أكثر دقة عن مدى استفادة الساكنة المحلية من إافاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

واستهلت رئيسة الوفد كلمتها بتقديم أعضاء الوفد الأوروربي، ثم دخلت في الأسئلة الموجهة للحاضرين "المنتخبين" و السؤال الوحيد الذي يتكرر هو مدى استفادة الساكنة من الاتفاقيات التي تبرم بخصوص الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، حيث قالت رئيسة الوفد "نحن لا يهمنا المشكل السياسي الذي هو معروف لدى الجميع، أي مشكل السيادة المغربية على صحرائه، فهذا أمر تهتم به و تبث فيه الأمم المتحدة، نحن ما يهمنا هو تأثير و وقع هذه الاتفاقية على الساكنة المحلية".