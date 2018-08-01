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عزيزالوديع في ذمة الله

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 15:45 عزيزالوديع في ذمة الله | مجتمع
عزيزالوديع في ذمة الله
توفي المناضل الحقوقي والمعتقل السياسي السابق عزيزالوديع ليلة الأحد الاثنين بعد معاناة مع المرض.

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توفي المناضل الحقوقي والمعتقل السياسي السابق عزيزالوديع ليلة الأحد الاثنين بعد معاناة مع المرض.

الشاعر والكاتب الراحل، سبق أن ذاق مرارة الاعتقال السياسي خلال سنوات الرصاص، حيث دخل السجن وعمره لم يتجاوز 17 سنة لمدة 10 سنوات.

الفقيد كان قد خضع لعملية دقيقة على مستوى القلب، دخل على إثرها العناية المركزة، بإحدى مصحات الدار البيضاء.

أسرة الراحل معروفة بالنضال الحقوقي والإنتاج الأدبي، فهو أخ القيادي السابق بالبام الشاعر والأديب صلاح الوديع، الذي كتب في تدوينة رقيقة تنعي الفقيد بالقول " ليس غريبا أن يكون قلبك الرائع هو آخر ما توقف في كيانك الحبيب، لم تطلب شيئا في حياتك بل تركت كل شيء وراءك وذهبت" ،وهو أيضا أخ الراحلة الحقوقية آسية الوديع .

وسيتم دفن الراحل عزيز الوديع غذا الثلاثاء، في مقبرة الشهداء بالدار البيضاء.

 

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