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سياسيون جزائريون ينددون بمافيا باتت تتحكم بالمؤسسات الجزائرية‎

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 15:12 سياسيون جزائريون ينددون بمافيا باتت تتحكم بالمؤسسات الجزائرية‎ | دولي
سياسيون جزائريون ينددون بمافيا باتت تتحكم بالمؤسسات الجزائرية‎
نددت ''لويزة حنون''، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، ما اعتبرته'' تحكما مافيوزيا'' في المؤسسات الجزائرية، لتنضم بذلك إلى قائمة الشخصيات المنتقدة للنظام السياسي في الجزائر تحت حكم الرئيس بوتفليقة.

شوف تيفي

 

نددت "لويزة حنون"، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، ما اعتبرته" تحكما مافيوزيا" في المؤسسات الجزائرية، لتنضم بذلك إلى قائمة الشخصيات المنتقدة للنظام السياسي في الجزائر تحت حكم الرئيس بوتفليقة.

وفي مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، في مقر الحزب، انتقدت بشدة " لويزة حنون" النظام الجزائري، منددة بسيطرة مافيا على المؤسسات الجزائرية، تزامنا مع إلقاء القبض على كبار المسؤولين المتورطين في تهريب 700 كلغ من الكوكايين في ماي الماضي.

الانتقادات تأتي في الوقت الذي تطلق الجزائر اتهامات مغرضة ضد المغرب، بإغراق البلد بالمخدرات، خاصة بعد التقرير الذي أصدره الاتحاد الأوربي يتهم فيه مسؤولين جزائريين بتجارة المخدرات.

ونقلت صحيفة الوطن الجزائرية الانتقادات التي وجهتها حنون، مشيرة إلى أن الجزائر تعيش احتقانا سياسيا، وركودا اقتصاديا وضائقة اجتماعية، خاصة في الوقت الذي فقدت فيه الدولة سلطتها الداخلية والخارجية، معربة عن قلقها من الأجواء التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت حنون: " نحن نرفض أن ندخل في نقاش عقيم بشأن ولاية خامسة لبوتفليقة، لأنه يتجاوز السؤال المركزي وهو طبيعة النظام السياسي، وخاصة لا أحد يعرف ماذا سيحدث هنا، مضيفة " يجب أن نغير الرجل ليحل محله آخر، أو تغيير النظام ".

وكان الحزب الحاكم في الجزائر(جبهة التحرير الوطني)، دعا في وقت سابق، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية لـسنة 2019، فيما أعرب العديد من الشخصيات الجزائرية عن سخطهم على النظام السياسي الحاكم في البلد.

وانتقد الكاتب والصحافي الجزائري "محمد بن شيكو" الوضع السياسي والوضع الاقتصادي للنظام الجزائري، قائلا "نحن لسنا أسياد مستقبلنا، اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا" حسب ما نقلته جريدة "لوبوان أفريقيا" مضيفا "ويتم ترك الأمور تتعفن وتتفاقم".

وسجلت الصحافية الجزائرية،" ليلى حداد" فيديو في البرلمان الأوروبي في بروكسل في يونيو، تشجب فيه الحكومة الجزائرية لـ "تقويضها" كرامة المواطن الجزائري.

وتابعت الصحافية، "إن الشعب الجزائري عانى من مشاكل اجتماعية بسبب تحول جماعة من المجرمين إلى صناع القرار، بعد مرض بوتفليقة في عام 2013".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجزائر مخدرات مافيا بوتفليقة لويزة حنون ليلى حداد محمد بن شيكو

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