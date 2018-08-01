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الحكم على أستاذ رياضيات من أصل مغربي بسنتين سجنا لإشادته بالإرهاب في فرنسا‎

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 14:43 الحكم على أستاذ رياضيات من أصل مغربي بسنتين سجنا لإشادته بالإرهاب في فرنسا‎ | دولي
الحكم على أستاذ رياضيات من أصل مغربي بسنتين سجنا لإشادته بالإرهاب في فرنسا‎
حكم على مدرس رياضيات سابق بالسجن لمدة عامين لإشادته بالإرهاب، حيث تم العثور على مئات الملفات المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

شوف تيفي

حكم على مدرس رياضيات سابق بالسجن لمدة عامين لإشادته بالإرهاب، حيث تم العثور على مئات الملفات المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وكان الأستاذ الذي سجل على حاسوبه أكثر من ألف صورة ومائة ملف إعلامي و دعاية جهادية، قد أدين الأربعاء الفائت، في غرونوبل، بسنتين سجنا، وهو حكم أقل مما كان يطالب به المدعي العام للجمهورية، للحكم على الأستاذ بـ 4 سنوات سجنا.

وسيبقى الأستاذ البالغ من العمر 53عاما، من أصل مغربي، وأب لثلاثة أطفال، رهن الاحتجاز، حيث كان مسجونا منذ اعتقاله في نهاية يوليو، في "فونتين"، وحيث مثل أمام المحكمة الجنائية بتهمة "الإشادة بالإرهاب" ونشر تسجيل صور متعلقة بالانتهاك المتعمد للسلامة الجسدية.

وقام الأستاذ المدان، بمشاركة محتويات عديدة عبر الفيسبوك، مثل قسم الولاء للدولة الإسلامية (داعش)، أو اقتباسا لتشجيع الآباء على كراهية الاحتفال بـ"بابانويل" أو رأس السنة الميلادية، حيث تم تحميل أغلب الملفات من هيئة الدعاية الإعلامية لداعش.

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