عاجل..تطوارت اتهام طالبة لأستاذ بالتحرش الجنسي..وها شنو وقع في محكمة المحمدية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، تشهد في هذه اللحظات من يومه الاثنين، مثول أستاذ وطالبته بسلك الماستر والتي تتهمه بالتحرش الجنسي بها، أمام نائب وكيل الملك.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، تشهد في هذه اللحظات من يومه الاثنين، مثول أستاذ وطالبته بسلك الماستر والتي تتهمه بالتحرش الجنسي بها، أمام نائب وكيل الملك.

وأوضح المصدر ذاته أن نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، استمع إلى الطالبة المشتكية والأستاذ المشتكى به، مشيرا إلى أن طرفي هذا الملف، انتظرا لمدة طويلة ببهو المحكمة بسبب تقدم عدد كبير من المحامين بالمؤازرة للطرفين.

وأكد ذات المصدر أن طرفي الملف، ينتظران قرار النيابة العامة، مشددا على أن بعض الطلبة بكلية الحقوق بالمحمدية، يستعدون لإصدار بيان تضامني مع الأستاذ المتهم من طرف زميلتهم.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت سابقا عن تفاصيل هذا الملف، حيث أكد مصدر مطلع أن الطالبة الجامعية، زوجة محامي، وضعت شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بالمحمدية، اتهمت من خلالها أستاذ "القانون العام" بالتحرش الجنسي بها، ما دفع بمصالح الأمن إلى تحرير محضر بعد الإنصات إلى (الطالبة- الأستاذ الجامعي- الشهود)، قبل إحالة الملف على وكيل الملك بابتدائية المحمدية.