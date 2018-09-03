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بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 13:54 بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين | بوليتيك
بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين
حل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وزوجته، يوم أمس الأحد، بجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في القمة الإفريقية الصينية الثالثة، التي تحتضنها العاصمة بكين.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

حل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وزوجته، يوم أمس الأحد، بجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في القمة الإفريقية الصينية الثالثة، التي تحتضنها العاصمة بكين.

وافتتحت أشغال القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، بعد ظهر اليوم الإثنين ببكين ، بمشاركة المغرب الذي يمثله بتكليف من الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يرأس وفدا يضم وزراء ومسؤولين عن عدد من القطاعات.

وتتركز النقاشات والمشاورات خلال القمة ،التي تتواصل على مدى يومين تحت شعار "الصين وإفريقيا .. نحو مجتمع أقوى بمصير مشترك عبر الشراكة المربحة للجميع" على عدة محاور أساسية، أهمها تجديد الدعوة لبناء مجتمع بمصير مشترك للصين والدول الإفريقية في إطار الشراكة المربحة والمصالح المشتركة، عبر إيجاد استراتيجية أقوى للتعاون ما بين الجانبين في ظل التحولات الدولية.

وفي وقت سابق اليوم ، شارك سعد الدين العثماني مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، ووفد من رجال الأعمال المغاربة يمثلون مختلف القطاعات، برئاسة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، في أشغال المؤتمر السادس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة، الذي نظم على هامش المنتدى.

وأجرى العثماني والوفد المرافق له بالمناسبة ، بحضور سفير المغرب لدى الصين عزيز مكوار، لقاءات مع عدد من المسؤولين والمستثمرين الصينيين.

ويترأس رئيس الحكومة الوفد المغربي الذي يضم وزراء ومسؤولين عن عدد من القطاعات.

وتناول المؤتمر السادس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة ،على الخصوص، قضايا التصنيع والتجارة والبنية التحتية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا.

وفي الجلسة الافتتاحية للقمة الثالثة للتعاون الصيني الإفريقي ، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده ستقدم لإفريقيا تمويلا بقيمة إجمالية قدرها 60 مليار دولار .

وأضاف الرئيس شي جين بينغ أن هذا التمويل سيقدم في شكل مساعدات حكومية وكذلك استثمارات وتمويلات من جانب مؤسسات مالية وشركات.

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