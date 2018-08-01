ديون مصفاة سامير تدفع صندوق استثمار أمريكي إلى رفع دعوى قضائية ضد المغرب ﻿

بعد مضي أربع سنوات على إفلاس مصفاة ''سامير'' لازالت تبعات الديون المتراكمة على هذه الأخيرة، والمقدرة بمئات ملايين الدولارات، تثير المشاكل للحكومة، وذلك عقب رفع صندوق الاستثمار الأمريكي ''كارلايل''،

شوف تيفي

بعد مضي أربع سنوات على إفلاس مصفاة "سامير" لازالت تبعات الديون المتراكمة على هذه الأخيرة، والمقدرة بمئات ملايين الدولارات، تثير المشاكل للحكومة، وذلك عقب رفع صندوق الاستثمار الأمريكي "كارلايل"، لدعوى قضائية ضد المغرب، أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، يطالب من خلالها، باسترجاع ديون مستحقة قدرها 400 مليون دولار على مصفاة المحمدية المتوقفة عن ممارسة أنشطة التكرير منذ سنة 2014.

وأشارت البوابة الإلكترونية "ميديا 24" التي أوردت الخبر، أن مجموعة كارلايل وكياناتها الأمريكية، قد قامت بتقديم عريضة تحكيم ضد المغرب، أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بصفته مؤسسة مختصة تابعة للبنك الدولي ويتواجد مقرها الرئيسي في واشنطن.

المصدر الإعلامي ذاته، ذكر أن تسجيل مجموعة "كارلايل" لهذا الطلب، قد تم في يوم 22 غشت المنصرم، وذلك بعد بضعة أشهر من إرسال إنذار نهائي إلى حكومة سعد الدين العثماني، بعدما سبق لصندوق الاستثمار الأمريكي، إرسال رأي في الموضوع إلى الإدارات الوزارية المختلفة، تم خلاله إبلاغ هذه الأخيرة برغبته في طرق أبواب المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لحل المشكل المطروح مع مصفاة "سامير".

كما تؤكد الشركة المساهمة "كارلايل" التي تدير محفظة من 184 مليار دولار، أن استثماراتها بالمغرب تعرضت للضرر بفعل مخالفات الحكومة المغربية التي اتهمتها بانتهاك شروط اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2004، أي أن صندوق الاستثمار الأمريكي "كارلايل" يتهم المغرب ويلومه على التسبب في إضاعة ديون الشركة الأمريكية على مصفاة سامير والمقدرة بنحو 400 مليون دولار، تبرز المصادر ذاتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه المغرب بإدارة نزاع آخر أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وذلك في ارتباط بملف مصفاة سامير، وتحديدا ضد مجموعة كورال المغرب، التي وضعت شكاية مماثلة في شهر مارس المنصرم، وهي الشكاية التي لم يتم فيها بعد الكشف عن حجم مبالغ الضرر المتعلقة بها.





