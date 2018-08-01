وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة ﻿

تردي الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة، والاحتجاجات العارمة التي عبروا عنها بالصوت والصورة وهم يؤدون مناسك الحج..ليست بسبب تأشيرات المجاملة الزائدة عن الحد المسموح به، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ ''شوف

شوف تيفي

تردي الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة، والاحتجاجات العارمة التي عبروا عنها بالصوت والصورة وهم يؤدون مناسك الحج..ليست بسبب تأشيرات المجاملة الزائدة عن الحد المسموح به، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، بل راجع أساسا إلى مستوى وطبيعة الشركة السعودية التي قدمت خدمات رديئة للمغاربة، في حين أن دولا مجاورة للمغرب لديها أيضا حجاج حاصلون على تأشيرات المجاملة لكنهم تلقوا خدمات جيدة، وذلك راجع لاختيارهم التعامل مع شركات سعودية تقدم خدمات جيدة..



وأوضح المصدر أن وزارة أحمد التوفيق تختار كل سنة الشركة السعودية دون معايير محددة توضح سر هذا الاختيار أو سر هذه الحظوة لتدبير التموين والنقل والمبيت لآلاف الحجاج المغاربة وتقديم خدمات متدنية جدا أجمع الحجاج المغاربة على رداءتها..



وتساءل بعضهم عن سر هذا التقارب بين الوزارة والشركة السعودية المحظوظة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاختيار السيئ كي لا يتكرر نفس السيناريو في موسم الحج للسنة القادمة.