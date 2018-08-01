 وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين | بوليتيك

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين

ديون مصفاة سامير تدفع صندوق استثمار أمريكي إلى رفع دعوى قضائية ضد المغرب | اقتصاد

ديون مصفاة سامير تدفع صندوق استثمار أمريكي إلى رفع دعوى قضائية ضد المغرب

وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة | مجتمع

وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية | مجتمع

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية

فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ | دولي

فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ

فيديو جد خطير..أطفال كيغامرو بحياتهم..شوفو شنو دايرين في القطار الرابط بين القصر الكبير وأصيلة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..أطفال كيغامرو بحياتهم..شوفو شنو دايرين في القطار الرابط بين القصر الكبير وأصيلة

بسبب غياب الأطر الصحية..حامل تضع رضيعها بسيارة بيكوب بخنيفرة ما تسبب في وفاته | مجتمع

بسبب غياب الأطر الصحية..حامل تضع رضيعها بسيارة ''بيكوب'' بخنيفرة ما تسبب في وفاته

الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة تزارين بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية | مجتمع

الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''تزارين'' بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية

حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة | بوليتيك

حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 12:20 وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة | مجتمع
وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة
تردي الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة، والاحتجاجات العارمة التي عبروا عنها بالصوت والصورة وهم يؤدون مناسك الحج..ليست بسبب تأشيرات المجاملة الزائدة عن الحد المسموح به، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ ''شوف

شوف تيفي

 

 

تردي الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة، والاحتجاجات العارمة التي عبروا عنها بالصوت والصورة وهم يؤدون مناسك الحج..ليست بسبب تأشيرات المجاملة الزائدة عن الحد المسموح به، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، بل راجع أساسا إلى مستوى وطبيعة الشركة السعودية التي قدمت خدمات رديئة للمغاربة، في حين أن دولا مجاورة للمغرب لديها أيضا حجاج حاصلون على تأشيرات المجاملة لكنهم تلقوا خدمات جيدة، وذلك راجع لاختيارهم التعامل مع شركات سعودية تقدم خدمات جيدة..


وأوضح المصدر أن وزارة أحمد التوفيق تختار كل سنة الشركة السعودية دون معايير محددة توضح سر هذا الاختيار أو سر هذه الحظوة لتدبير التموين والنقل والمبيت لآلاف الحجاج المغاربة وتقديم خدمات متدنية جدا أجمع الحجاج المغاربة على رداءتها..

وتساءل بعضهم عن سر هذا التقارب بين الوزارة والشركة السعودية المحظوظة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاختيار السيئ كي لا يتكرر نفس السيناريو في موسم الحج للسنة القادمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السعودية وزارة التوفيق شركة سعودية الحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة موسم الحج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية | مجتمع

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية

بسبب غياب الأطر الصحية..حامل تضع رضيعها بسيارة بيكوب بخنيفرة ما تسبب في وفاته | مجتمع

بسبب غياب الأطر الصحية..حامل تضع رضيعها بسيارة ''بيكوب'' بخنيفرة ما تسبب في وفاته

الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة تزارين بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية | مجتمع

الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''تزارين'' بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية

ساكنة تيزنيت تخرج للشارع للتنديد بقرار تنقيل طبيب الفقراء لتارودانت صور | مجتمع

ساكنة تيزنيت تخرج للشارع للتنديد بقرار تنقيل طبيب الفقراء لتارودانت ''صور''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أسرة تطوانية تعرضت لاعتداء خطير: هجمو علينا عصابة بالسيوفا وشرملونا.. والدرك ما خداش لينا حقنا | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

أسرة تطوانية تعرضت لاعتداء خطير: '' هجمو علينا عصابة بالسيوفا وشرملونا.. والدرك ما خداش لينا حقنا''

إجراءات أمنية مشددة خلال مباراة الرجاء وشباب أطلس خنيفرة | خارج البلاطو

إجراءات أمنية مشددة خلال مباراة الرجاء وشباب أطلس خنيفرة

فيديو طريف..شوفو شنو وقع بين مشجع رجاوي ومشجع خنيفري | خارج البلاطو

فيديو طريف..شوفو شنو وقع بين مشجع رجاوي ومشجع خنيفري

نسولو الناس: واش المغرب دولة فقيرة؟ وشحال كتخسرو فاليوم؟..أجوبة جد مثيرة | نسولو الناس

نسولو الناس: واش المغرب دولة فقيرة؟ وشحال كتخسرو فاليوم؟..أجوبة جد مثيرة

﻿

آخر المستجدات

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين | بوليتيك
منذ 10 دقائق

بالصور.. العثماني وزوجته ووزراء حكومته بالصين

ديون مصفاة سامير تدفع صندوق استثمار أمريكي إلى رفع دعوى قضائية ضد المغرب | اقتصاد

ديون مصفاة سامير تدفع صندوق استثمار أمريكي إلى رفع دعوى قضائية ضد المغرب

وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة | مجتمع

وزارة التوفيق تعاقدت مع شركة سعودية دون المستوى والحجاج المغاربة يطالبون بالمحاسبة

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية | مجتمع

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.