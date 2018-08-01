النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية ﻿

عقد أمس الأحد، بمدينة أكادير، اجتماع جهوي تنسيقي، بين الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والنقابات التعليمية

شوف تيفي

عقد أمس الأحد، بمدينة أكادير، اجتماع جهوي تنسيقي، بين الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والنقابات التعليمية الست (ك د ش/ ف د ش/UNMT/التوجه الديمقراطي/UMT/ UGTM)، لتدارس الأوضاع المتردية التي تعيشها المنظومة التربوية.

وحسب بيان توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن النقابات التعليمية، تندد بما وصفته تلكؤ الإدارة في فتح حوار مع النقابات، كما تشجب ضبابية المرسوم المنظم لإطار متصرف تربوي، وكذا إثقال كاهل أطر الإدارة التربوية بكثرة المهام والمسؤوليات، ثم غياب أبسط شروط وسائل العمل.

وبعد تشخيص الوضع التعليمي، أعلنت التنظيمات المجتمعة عن دعمها المطلق لنضالات نساء ورجال التعليم، ومساندتها اللا مشروطة لنضالات الإدارة التربوية، داعية المنخرطين بالجهة، إلى الالتزام التام بالخطوات النضالية، والتعبئة ورص الصفوف للتصدي للمناورات الإدارية، محملة الوزارة مسؤولية الأوضاع المتأزمة التي تعيشها المنظومة التربوية.