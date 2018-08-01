فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ ﻿

قال مسؤول قضائي إن نحو 400 سجين فروا من سجن في العاصمة الليبية أمس الأحد، بعدما اشتد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة للاجتماع غدا الثلاثاء.

شوف تيفي



قال مسؤول قضائي إن نحو 400 سجين فروا من سجن في العاصمة الليبية أمس الأحد، بعدما اشتد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة للاجتماع غدا الثلاثاء.

وحسب بيان للشرطة القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السجناء فتحوا أبواب سجن عين زارة بالقوة، فيما لم يتمكن الحراس من إيقافهم

ويقع سجن عين زارة في جنوب طرابلس في منطقة شهدت معارك ضارية استمرت أسبوعا بين جماعات متناحرة.

وفي واقعة منفصلة، قال الناشط "عماد إرقيعة" المهتم بمتابعة قضايا "تاورغاء"، إن شخصين قتلا وأصيب سبعة بينهم طفلان إثر سقوط صاروخ على مخيم لنازحي تاورغاء يوم الأحد.

وأصاب الصاروخ أيضا فندق الودان في وسط طرابلس قرب السفارة الإيطالية، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص .

و في ذات السياق، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض أحد خزانات البنزين التي تستخدمها في إمداد محطة كهرباء لضربة صاروخية.

وأعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، حالة الطوارئ في العاصمة بسبب خطورة الوضع.