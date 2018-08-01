 فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية | مجتمع

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية

فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ | دولي

فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ

فيديو جد خطير..أطفال كيغامرو بحياتهم..شوفو شنو دايرين في القطار الرابط بين القصر الكبير وأصيلة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..أطفال كيغامرو بحياتهم..شوفو شنو دايرين في القطار الرابط بين القصر الكبير وأصيلة

بسبب غياب الأطر الصحية..حامل تضع رضيعها بسيارة بيكوب بخنيفرة ما تسبب في وفاته | مجتمع

بسبب غياب الأطر الصحية..حامل تضع رضيعها بسيارة ''بيكوب'' بخنيفرة ما تسبب في وفاته

الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة تزارين بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية | مجتمع

الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''تزارين'' بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية

حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة | بوليتيك

حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة

توقيف شاب تسبب في قتل صديقه بإشعال النار في جسمه بأيت ملول | حوادث و حقوق

توقيف شاب تسبب في قتل صديقه بإشعال النار في جسمه بأيت ملول

بعد إفريقيا ماما أفريكا و هي هي .. حميد بوشناق يعود بـ مولات الجلابة | ثقافة و فنون

بعد ''إفريقيا ماما أفريكا'' و'' هي هي '' .. حميد بوشناق يعود بـ ''مولات الجلابة''

اعتقال أكبر مروج للمخدرات بعد مقاومة شديدة لضباط الشرطة القضائية بالناظور | حوادث و حقوق

اعتقال أكبر مروج للمخدرات بعد مقاومة شديدة لضباط الشرطة القضائية بالناظور

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 10:36 فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ | دولي
فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ
قال مسؤول قضائي إن نحو 400 سجين فروا من سجن في العاصمة الليبية أمس الأحد، بعدما اشتد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة للاجتماع غدا الثلاثاء.

شوف تيفي


قال مسؤول قضائي إن نحو 400 سجين فروا من سجن في العاصمة الليبية أمس الأحد، بعدما اشتد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة للاجتماع غدا الثلاثاء.

وحسب بيان للشرطة القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السجناء فتحوا أبواب سجن عين زارة بالقوة، فيما لم يتمكن الحراس من إيقافهم

ويقع سجن عين زارة في جنوب طرابلس في منطقة شهدت معارك ضارية استمرت أسبوعا بين جماعات متناحرة.

وفي واقعة منفصلة، قال الناشط "عماد إرقيعة" المهتم بمتابعة قضايا "تاورغاء"، إن شخصين قتلا وأصيب سبعة بينهم طفلان إثر سقوط صاروخ على مخيم لنازحي تاورغاء يوم الأحد.

وأصاب الصاروخ أيضا فندق الودان في وسط طرابلس قرب السفارة الإيطالية، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص .

و في ذات السياق، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض أحد خزانات البنزين التي تستخدمها في إمداد محطة كهرباء لضربة صاروخية.

وأعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، حالة الطوارئ في العاصمة بسبب خطورة الوضع.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لبيبا طرابلس عنف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون | دولي

السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام الحج الذكي | دولي

سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام ''الحج الذكي''

ابتكار جديد للقضاء على الفيروسات | دولي

ابتكار جديد للقضاء على الفيروسات

اعتقال أربعة حراكة مغاربة تورطوا في عمليات سرقة بإيطاليا | دولي

اعتقال أربعة ''حراكة'' مغاربة تورطوا في عمليات سرقة بإيطاليا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نهاية العطلة الصيفية بالمغرب والعودة إلى المدرسة و روتين العمل اليومي | روبورتاج
منذ 4 دقائق

نهاية العطلة الصيفية بالمغرب والعودة إلى المدرسة و ''روتين'' العمل اليومي

لاعبو شباب خنيفرة: فريق الرجاء يستحق الانتصار وحنا كنفكرو في الصعود للقسم الأول.. | خارج البلاطو

لاعبو شباب خنيفرة: ''فريق الرجاء يستحق الانتصار وحنا كنفكرو في الصعود للقسم الأول..''

لاعبو الرجاء يهدون الانتصار على شاب أطلس خنيفرة للجماهير الرجاوية | خارج البلاطو

لاعبو الرجاء يهدون الانتصار على شاب أطلس خنيفرة للجماهير الرجاوية

فيديو مثير..مصارعة الأكباش تثير ضجة بالجارة الجزائر | قنوات أخرى

فيديو مثير..مصارعة الأكباش تثير ضجة بالجارة الجزائر

﻿

آخر المستجدات

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية | مجتمع
منذ 17 دقيقة

النقابات التعليمية بأكادير تتدارس الأوضاع المتردية للمنظومة التربوية

فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ | دولي

فوضى في طرابلس والحكومة تعلن حالة الطوارئ

فيديو جد خطير..أطفال كيغامرو بحياتهم..شوفو شنو دايرين في القطار الرابط بين القصر الكبير وأصيلة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..أطفال كيغامرو بحياتهم..شوفو شنو دايرين في القطار الرابط بين القصر الكبير وأصيلة

بسبب غياب الأطر الصحية..حامل تضع رضيعها بسيارة بيكوب بخنيفرة ما تسبب في وفاته | مجتمع

بسبب غياب الأطر الصحية..حامل تضع رضيعها بسيارة ''بيكوب'' بخنيفرة ما تسبب في وفاته

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.