 الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''تزارين'' بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية ﻿
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الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''تزارين'' بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 09:08 الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة تزارين بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية | مجتمع
الإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''تزارين'' بزاكورة في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق التنمية
خرج مئات المواطنين في مسيرة شعبية بمنطقة تزارين بإقليم زاكورة يوم أمس الأحد، وذلك كشكل تصعيدي على تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية بعدد من الدواوير والقرى بالإقليم، والمطالبة بتحقيق تنمية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خرج مئات المواطنين في مسيرة شعبية بمنطقة تزارين بإقليم زاكورة يوم أمس الأحد، وذلك كشكل تصعيدي على تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية بعدد من الدواوير والقرى بالإقليم، والمطالبة بتحقيق تنمية شاملة تجثث السكان من الفقر والتهميش الذي يعيشون في ظله منذ سنوات.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات مناهضة لسياسة الإقصاء والتهميش التي ينهجها المسؤولين والمنتخبين ضد مطالب الساكنة المحلية، الرامية إلى تحسين ظروف العيش، وتحقيق العدالة والكرامة الإجتماعية، رافعين لافتات منادية بتحقيق مجموعة من المطالب المستعجلة من قبيل ''بناء المستشفى المركزي بتزارين، وتحسين الخدمات العمومية، والتعليم، والبنية التحتية، والتشغيل، والبيئة، وغيرها''.

وعبرت الفعاليات المحتجة عن استنكارها الشديد لما تعيشه المنطقة من أوضاع مزرية في جميع القطاعات، مشددة على ضرورة الإسراع في تحقيق مطالب الساكنة، خصوصا الاجتماعية منها، ومشيرة إلى أن ''التنمية بحوض المعيدر منعدمة لأسباب مجهولة أمام صمت الجهات المسؤولة، المنتخبة منها والإدارية''.

هذا، وتأتي هذه المسيرة الشعبية بعد تنظيم وقفات احتجاجية سابقة بمركز ''تازارين'' للتنبيه للظروف الإجتماعية والإقتصادية المنحطة التي تئن تحت وطأتها المنطقة، ودق ناقوس الخطر وتوجيه رسائل للمسؤولين والمنتخبين بإقليم زاكورة على أن الساكنة والمواطن الزكوري ضاق درعا من التسويفات والوعود الكاذبة، ويحتاج لبلورة مشاريع تنموية تحقق الإقلاع للمنطقة على أرض الواقع.

وأكد عدد من المشاركين في الشكل الإحتجاجي أن المسيرة رفعت عدد هام من المطالب الشعبية، وستوجه نسخ منها للعامل الجديد على الإقليم ، منها ''حل مشكل تردي الخدمات الصحية بالمركز الصحي لتزارين، وإحداث مركز لمستعجلات القرب بالمركز، وتوفير مصل مضاد لسم الأفاعي والعقارب، بالإضافة إلى إزالة رادارات الشبكات من وسط التجمعات السكنية''.

كما تضمن الملف المطلبي ، مجموعة من المطالب، منها ما يهم البيئة، والتعليم، والبنية التحتية، وقطاعي الماء والكهرباء، والفلاحة، والقضاء، بالإضافة إلى قطاع الخدمات والثقافة والرياضة والتشغيل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة تزارين لهيب الإحتجاج يصل الساكنة تخرج مسيرة شعبية مطالبة بتحقيق التنمية

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