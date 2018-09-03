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حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 08:34 حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة | بوليتيك
حصري وبالصورة.. وفد البرلمان الأوروبي يحط الرحال بالداخلة
علمت ''شـوف تيفي''،أن وفد من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة البرلمان الأوروبي ''إينتا'' المكلف باتفاقات التجارة الدولية،قد حل بمطار مدينة الداخلة.

شــوف تيفي: الداخلة

علمت ''شـوف تيفي''،أن وفد من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة البرلمان الأوروبي ''إينتا'' المكلف باتفاقات التجارة الدولية،قد حل بمطار مدينة الداخلة.

وحسب مصادر ''شـوف تيفي''، فإن زيارة الوفد المذكور لمدينة الداخلة، تأتي لمعاينة تأثيرات ووقع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على ساكنة الصحراء المغربية.

وأوضحت ذات المصادر، أن هذا الوفد يتكون من الفرنسية ''باتريسا لالوند'' من مجموعة ''تحالف الليبرليين والديموقراطيين من أجل أوروبا''، مقررة بعثة ''إينتا'' للبلدان المتوسطية، والإيطالية ''تيزيانا بيغن'' من مجموعة ''أوروبا الحرية والديموقراطية المباشرة''، مقررة الظل في البعثة ذاتها، والألمانية ''هيدي هوتالا'' من مجموعة الخضر ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، وكذا الإنجليزي ''دافيد مارتن'' من مجموعة ''الاشتراكيين الديموقراطيين''.

ومن المنتظر أن يعقد الوفد المذكور يوم الإثنين، سلسلة من اللقاءات مع رئيس الجهة ومنتخبي الجهة وكذا زيارة عدد من المشاريع الهيكلية في المنطقة، حسب البرنامج الرسمي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وفد الاتحاد الأوروبي الصحراء الصيد البحري الداخلة البرلمان الأوروربي

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