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توقيف شاب تسبب في قتل صديقه بإشعال النار في جسمه بأيت ملول | حوادث و حقوق

توقيف شاب تسبب في قتل صديقه بإشعال النار في جسمه بأيت ملول

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توقيف شاب تسبب في قتل صديقه بإشعال النار في جسمه بأيت ملول

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 04:11 توقيف شاب تسبب في قتل صديقه بإشعال النار في جسمه بأيت ملول | حوادث و حقوق
توقيف شاب تسبب في قتل صديقه بإشعال النار في جسمه بأيت ملول
في آخر مستجدات قضية إقدام شاب على قتل صديقه بأيت ملول عن طريق إضرام النار في جسده علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن توقيف عناصر الأمن التابعة لمفوضية أيت ملول اليوم للمشتبه به الرئيسي، في

شوف تيفي:أيت ملول

في آخر مستجدات قضية إقدام شاب على قتل صديقه بأيت ملول عن طريق إضرام النار في جسده علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن توقيف عناصر الأمن التابعة لمفوضية أيت ملول اليوم للمشتبه به الرئيسي، في الجريمة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أول أمس الجمعة حينما أقدم شاب بحي ''أيت أوجرار'' التابع للجماعة الترابية لأيت ملول على إضرام النار في جسم صديقه، وتحويله إلى كومة مشتعلة أدت لإزهاق روحه متأثرا بالحروق التي أصيب بها.

ورجحت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن يكون الحادث ناجما عن تصفية حسابات قديمة بين الشابين، إذ دخلا في صراع حاد تطور فيما بعد إلى إقدام أحدهما على مباغثة الآخر بمادة مشتعلة سكبها على أنحاء من جسمه ليشعل النار فيه في منظر وصف بالفظيع.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية دخل في صراخ واستغاثة، بعدما اشتدت النيران في جسده لتخر قواه ويسقط جثة هامدة إثر احتراق أطراف ومناطق حساسة من جسمه.

هذا ونقل الضحية صوب المستشفى لإسعافه غير أن خطورة وقوة الحروق التي أصيب بها عجلت بوفاته، ليجرى وضعه بمستودع الأموات، فيما استنفر الحادث مختلف مصالح الأمن، والتي قامت بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الواقعة، أدى لتوقيف المشتبه به الرئيسي وجرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.

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شوف تيفي المغرب أيت ملول توقيف شاب اضرام النار جسد صديقه تصفية حسابات

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