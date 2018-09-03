بعد ''إفريقيا ماما أفريكا'' و'' هي هي '' .. حميد بوشناق يعود بـ ''مولات الجلابة'' ﻿

فارس الراي يعود بقوة إلى مقدمة المشهد الموسيقي المغربي، ويكشف عن أغنيته الجديدة '' مولات الجلابة''، التي جاءت بعد الأغنيتين ''إفريقيا ماما أفريكا'' و ''هي هي''.

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فارس الراي يعود بقوة إلى مقدمة المشهد الموسيقي المغربي، ويكشف عن أغنيته الجديدة '' مولات الجلابة''، التي جاءت بعد الأغنيتين ''إفريقيا ماما أفريكا'' و ''هي هي''.

ومن المرتقب أن يستمع محبو ومتابعو حميد بوشناق للأغنية عبر أمواج الإذاعات المحلية والوطنية والدولية في قادم الأيام.

وتعتبر أغنية ''مولات الجلابة'' لحميد بوشناق التي تمزج بين ألحان حديثة وأخرى تقليدية، من العالم الفني الجديد، بحيث تهدف إلى إحياء الثقافة والموروث المغربي، والتي تبتدئ بنغمات الناي قبل أن يتسارع الإيقاع شيئا فشيئا.

يشار أن أغنية حميد بوشناق الجديدة ''مولات الجلابة'' من المرتقب أن تلقى إقبالا من طرف محبي فن الراي ، وهو عمل فني تم انتاجه بتعاون مع كل من الفنانين يوسف ايفريد، وياسين بنعلي، وأنور الخبوش.