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اعتقال أكبر مروج للمخدرات بعد مقاومة شديدة لضباط الشرطة القضائية بالناظور

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 03:02 اعتقال أكبر مروج للمخدرات بعد مقاومة شديدة لضباط الشرطة القضائية بالناظور | حوادث و حقوق
اعتقال أكبر مروج للمخدرات بعد مقاومة شديدة لضباط الشرطة القضائية بالناظور
تمكن ضباط الشرطة القضائية بالناظور من اعتقال تاجر المخدرات (ح.س)، المبحوث عنه في 10 مذكرات بحث بعد مقاومة شديدة من طرف المتهم.

شوف تيفي

تمكن ضباط الشرطة القضائية بالناظور من اعتقال تاجر المخدرات (ح.س)، المبحوث عنه في 10 مذكرات بحث بعد مقاومة شديدة من طرف المتهم.

وأفادت مصادر إعلامية أن عناصر الشرطة القضائية داهموا منزل المشتبه به و المبحوث عنه في 10 قضايا مختلفة، مساء أمس السبت، حيث يعتبر المتهم، من كبار مروجي المخدرات القوية بالجهة بغرض اعتقاله قبل أن يفاجئوا بعدد من أفراد عائلته من نساء و أطفال و رجال و بعض أبناء الحي و هم يعتدون عليهم بالضرب باستعمال وسائل حادة و خراطيم مياه و سيوف و زجاجات الغاز المسيل للدموع مما تسبب في جروح خطيرة للضباط الثلاثة على مستوى الوجه و مناطق أخرى حيث تم اقتلاع أصبع أحد الضباط و شج رأسه لدرجة أنه احتاج 20 غرزة لتقطيب الجرح.

وأضافت المصادر، أن المتهم لم يكتف بمقاومة الشرطة أثناء اعتقاله بل عض و اقتلع أصبعا لضابط، حيث قام بمهاجمة سائق سيارة الأمن أثناء نقله إلى مخفر الشرطة، و كاد أن يؤدي إلى قلب السيارة، مما تسبب في الاصطدام بسيارة أخرى مما حول سيارة عناصر الأمن و هي من نوع ميرسيدس 250 الى شبه خردة.

يذكر أن 3 ضباط و عناصر تابعين للشرطة القضائية بالناظور قد تعرضوا لاعتداء خطير مساء أمس السبت بباريوتشينو أثناء محاولتهم القبض على المشتبه به بالاتجار في المخدرات، و قد تم نقلهم إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاج من كدمات و جروح أصيبوا بها أثناء الاعتداء.

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شوف تيفي المغرب اعتقال المخدرات مقاومة ضباط الشرطة القضائية الناظور

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