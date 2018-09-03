ساكنة تيزنيت تخرج للشارع للتنديد بقرار تنقيل طبيب الفقراء لتارودانت ''صور'' ﻿

خرجت عدة فعاليات بمدينة تيزنيت مساء هذا اليوم في وقفة احتجاجية تضامنا مع طبيب تيزنيت المعروف ''المهدي الشافعي'' وذلك على إثر المضايقات التي يتعرض لها والتعسفات الإدارية الممارسة عليه جراء قرار

شوف تيفي:تيزنيت

خرجت عدة فعاليات بمدينة تيزنيت مساء هذا اليوم في وقفة احتجاجية تضامنا مع طبيب تيزنيت المعروف ''المهدي الشافعي'' وذلك على إثر المضايقات التي يتعرض لها والتعسفات الإدارية الممارسة عليه جراء قرار تنقيله لمدينة تارودانت.

ورفع المحتجون شعارات منددة بقرار تنقيل الدكتور، والذي وصفوه بالتعسفي، وصدحت حناجر المحتجين بعبارات من قبيل ''الشافعي في العيون'' ، و ''لا للرشوة لا للفساد ''، '' الشافعي عنوان النزاهة والكفاءة'' و ''الشافعي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح'' ''الشعب يريد براءة الطبيب'' وغيرها من العبارات التي تكرس المكانة الهامة والمتميزة للطبيب في قلوب ساكنة عاصمة الفضة.

وبدأ هذا الشكل النضالي التضامني بوقفة أمام مقر عمالة تيزنيت، قبل أن يتحول إلى مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الأشخاص وجابت مختلف شوارع مدينة تيزنيت، لينتهي بها المطاف أمام عمالة المدينة.

وتأتي هذه الوقفة والمسيرة التضامنية مع الدكتور الشافعي بعد صدور قرار تحويله من مستشفى تيزنيت وتعيينه بشكل استثنائي من طرف وزارة الصحة بالمستشفى الإقليمي بتارودانت بحر هذا الأسبوع على خلفية الاحتقان الذي يعرفه مستشفى الحسن الأول بتزنيت.

وأكدت الوزارة في قرارها أن ذلك يشكل تداعيات سلبية على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين والمواطنات بهذا المرفق العمومي، والتي تؤثر سلبا على السير العادي للمصلحة المعنية.

واعتبرت الوزارة هذه المبررات كلها كافية لنقل الشافعي لتارودانت وذلك تجنبا للمزيد من الاحتقان وضمانا للسيرورة العملية للمرفق الصحي، مطالبة من الطبيب المعني الاستجابة لهذا القرار والتقدم لمندوب الصحة بإقليم تارودانت قصد تسلم مهامه الجديدة.

يشار أن المستشفى الإقليمي بتيزنيت شهد في الأيام الأخيرة تصاعدا حادا في الأحداث أدت إلى احتقان شديد بين طبيب الأطفال ''الشافعي'' ومدير المستشفى، أدى إلى خروج طبيب الفقراء بعدد من الفيديوهات عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، والتي وجه فيها اتهامات لإدارة المستشفى باستفزازه، وعرقلة عمله بطريقة مباشرة وغير مباشرة.