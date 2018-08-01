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السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 02:31 السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون | دولي
السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا، أطلقته جماعة الحوثي من صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

شوف تيفي

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا، أطلقته جماعة الحوثي من صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي ''تركي المالكي''، وفق ما أوردته وكالة رويترز، أن الصاروخ أطلق اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة وسبع وعشرين دقيقة (19:27) باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات.

وأضاف المتحدث العسكري السعودي، أن ''هذا العمل العدائي يعد تحديا للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي''.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن، 185 صاروخا.

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شوف تيفي المغرب السعودية صاروخ باليستي الحوثيون

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