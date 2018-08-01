مستشار جماعي بحزب العدالة والتنمية بتارودانت يبقى بإسبانيا بطريقة مشبوهة ومسلسل ''حريك'' المستشارين الجماعيين يتواصل بجهة سوس ماسة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة بإقدام مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة ''مشروع العين'' التابعة لإقليم تارودانت على الحريك والاستقرار بالديار الإسبانية.

شوف تيفي:تارودانت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة بإقدام مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة ''مشروع العين'' التابعة لإقليم تارودانت على الحريك والاستقرار بالديار الإسبانية.

وكشفت مصادر لـ ''شوف تيفي''، أن المستشار الجماعي المعني غادر أرض الوطن منذ مدة عن طريق حصوله على فيزا ''شينغن'' لقضاء مدة محددة، وبعد انصرام تاريخ الفيزا التي حصل عليها ظل فوق الأراضي الإسبانية بطريقة مشبوهة مما يرجح وفق ذات المصادر قيامه بعملية ''الحريك''.

ويأتي هذا بعد حادثين مماثلين لمستشارة جماعية تابعة لحزب العدالة والتنمية بجماعة أورير بأكادير والتي قامت بالحريك إلى فرنسا بعد انقضاء مدة الفيزا التي حصلت عليها من القنصلية الفرنسية، ونفس الأمر قام به مستشار جماعي بآيت ملول.

يشار أن ظاهرة ''حريك '' المنتخبين والسياسيين استفحلت بشكل ملحوظ مؤخرا بجهة سوس ماسة، حيث وصل عدد المستشارين الذين فضلوا المكوث بالفردوس الأوروبي إلى 3 أعضاء في ظل مدة زمنية قصيرة بلغت 6 أشهر، وكلهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية.