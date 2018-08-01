دراسة ... منتجات الألبان تحد من خطر الوفاة بالسكتة الدماغية ﻿

أظهرت دراسة بولندية حديثة، أن تناول منتجات الألبان، يحمي الأشخاص من خطر الوفاة بالأمراض الدماغية الوعائية أو السكتة الدماغية.

شوف تيفي

أظهرت دراسة بولندية حديثة، أن تناول منتجات الألبان، يحمي الأشخاص من خطر الوفاة بالأمراض الدماغية الوعائية أو السكتة الدماغية.

وقد أجرى الدراسة باحثون بجامعة لودز الطبية في بولندا، وعرضوا نتائجها، يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما أوردته وكالة الأناضول اليوم الأحد، أمام المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لطب القلب، الذي افتتح أعماله السبت الماضي.

وأوضح الباحثون، وفق ذات المصدر، أنه منذ فترة طويلة يعتقد الباحثون أن تناول منتجات الألبان يزيد من خطر الوفاة، خاصة بأمراض القلب التاجية والأمراض القلبية الوعائية، والسرطان، وذلك بسبب احتوائه على مستويات عالية نسبيًا من الدهون المشبعة، لكن الأدلة على وجود مثل هذه الصلة، خاصة بين البالغين الأمريكيين غير ثابتة.

وأضافوا أنه باستثناء الحليب كامل الدسم، الذي يبدو أنه يزيد من مخاطر أمراض القلب التاجية، اكتشف الباحثون في دراستهم الجديدة أن منتجات الألبان مثل الحليب قليل أو منزوع الدسم، والزبادي والجبن تحمي الأشخاص من خطر الوفاة بالسكتة الدماغية.

والسكتة الدماغية هي مرض وعائي يحدث بسبب عدم قدرة شرايين المخ على إيصال الأكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية البسيطة، وقد يؤدي أيضا إلى الخرف الوعائي.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج، بعد دراسة استقصائية، أجريت بين 1999 و2010 على 24 ألفا و474 شخصًا، يبلغ متوسط أعمارهم 48 عامًا، وكان 51 بالمائة منهم من النساء.

وخلال فترة المتابعة تم تسجيل إجمالي 3 آلاف و520 حالة وفاة، بما في ذلك 827 حالة وفاة بالسرطان، و709 حالة وفاة بأمراض القلب، و228 حالة وفاة بأمراض قلبية وعائية بين المشاركين.

ووجد الباحثون، يضيف المصدر، أن تناول منتجات الألبان، مثل الألبان قليلة ومنخفضة الدسم، والجبن، يخفض خطر الوفيات الإجمالي بالأمراض القلبية الوعائية بنسبة 8 بالمائة.

وقال البروفيسور ماسيج باناخ، قائد فريق البحث، ''بعد تحليل نتائج 29 دراسة أجريت في 2017، لم نجد أي دليل على أن تناول منتجات الألبان تزيد من خطر أمراض القلب والأوعية القلبية الوعائية، أو الوفاة من جميع الأسباب''.

وأضاف أنه ''في ضوء الآثار الوقائية لمنتجات الألبان، ينبغي على مسؤولي الصحة العامة مراجعة المبادئ التوجيهية الخاصة باستهلاكها، وللحصول على فوائد منتجات الألبان، يستحسن تناول الزبادي أو الجبن أو الحليب منخفض وخالي الدسم، لتقليل كميات الدهون المشبعة التي نتناولها''.

وكانت دراسة سابقة، أفادت بأن تناول منتجات الألبان بكثرة يزيد كثافة العظام، وقوة العمود الفقري لدى الرجال فوق سن الخمسين عامًا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية تأتى في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية سنويًا، ما يمثل 30 بالمائة من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام.