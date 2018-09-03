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رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم! | مجتمع

رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم!

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رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم!

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 01:22 رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم! | مجتمع
رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم!
أعلنت شركة مختصة في الفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب، مؤخراً، عن فتح باب العمل للعاملين بمدينة كلميم من أجل العمل بالشركة المذكورة بمدينة الداخلة.

شــوف تــيفـي: يـحيـى الـغليـظ

أعلنت شركة مختصة في الفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب، مؤخراً، عن فتح باب العمل للعاملين بمدينة كلميم من أجل العمل بالشركة المذكورة بمدينة الداخلة.

واستغرب عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك''، من هذ الخطوة التي أقدمت عليها الشركة بمدينة الداخلة، من خلال الإستعانة بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بمدينة كلميم.

وتساءل رواد ''الفيسبوك'' عن مدى الشعارات التي يطلقها عدد من المستثمرين بمدينة الداخلة، حول دورهم في امتصاص البطالة، خصوصاً وأن أبناء المنطقة لهم الأولوية في فرص الشغل بمنطقتهم.

وأكد الفيسبوكيون، على أن عدد مهم من العاطلين بجهة الداخلة وادي الذهب مستعدين للعمل في أي قطاع سواء كان بحري أو فلاحي أو غيره، لضمان لقمة عيش شريفة.

‫شوف تيفي

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