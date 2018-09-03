حصري..حالة نادرة وغريبة..إخوة يمشون على أربعِِ بعين عتيق ضواحي الرباط ﻿

بمنطقة عين عتيق التابعة لعمالة الصخيرات تمارة ضواحي العاصمة الرباط، وبالتحديد بدوار ''سوكا''، تعيش أسرة فقيرة تتكون من أربعة أفراد، ''أم'' وثلاثة إخوة يمكن وصف حالتهم بالغريبة والنادرة والمثيرة

''شوف تيفي'': إسماعيل.طيون

بمنطقة عين عتيق التابعة لعمالة الصخيرات تمارة ضواحي العاصمة الرباط، وبالتحديد بدوار ''سوكا''، تعيش أسرة فقيرة تتكون من أربعة أفراد، ''أم'' وثلاثة إخوة يمكن وصف حالتهم بالغريبة والنادرة والمثيرة للشفقة، والتي تتمثل في مشي هؤلاء الإخوة على ''أربعة أطراف''، بالإضافة إلى إصابتهم بإعاقة ذهنية، جعلتهم محط أنظار ساكنة الدوار المذكور منذ سنوات طويلة.

- كريم وسمير وهشام .. حالة نادرة



مباشرة بعد وصولك إلى دوار ''سوكا''، تحاول استفسار الساكنة عن الأمور الغريبة به، فيكون الجواب مثيرا وهو ''ولاد مليكة ''، وذلك في إشارة لهؤلاء الإخوة ''كريم وسميرة وهشام'' البالغين من العمر على التوالي 31 و34 و36 سنة، والذين يعانون من مرض غير معروف جعلهم عاجزين عن السير بشكل طبيعي، ما دفعهم إلى التنقل بين غرف منزلهم الصفيحي على أربع، بالإضافة إلى عجزهم عن التواصل نتيجة إصابتهم بإعاقة ذهنية، ما حول حياة والدتهم إلى جحيم.

- مي ''مليكة'' التي تستحق لقب ''الأم المثالية''

مي '' مليكة'' الأم المسنة ''الصابرة'' البالغة من العمر أكثر من 60 سنة، والتي وجدت نفسها وحيدة بعد وفاة زوجها، تقاوم وتقاتل حتى تستطيع ضمان لقمة العيش لأبنائها الثلاثة، فتحت قلبها لـ ''شوف تيفي'' لتكشف عن معاناتها في تربيتهم، حيث أكدت على أنها قررت أن تفني حياتها لتوفير حاجياتهم اليومية، ولهذا كانت مجبرة على العمل كمنظفة للمراحيض بإحدى جماعات عين عتيق.

- معاش 600 درهم شهريا..هل يكفي لإعالة هذه الأسرة ؟

حوالي 600 درهم، هذا هو الدخل الشهري الذي تحصل عليه ''مي مليكة'' كتقاعد خاص بزوجها الراحل، يجعل من يعرف قيمة هذا الدخل يتساءل ''هل هذا الدخل كاف حتى تعيش هذه الأسرة ؟''،.. سؤال إجابته حسب معارف الأسرة واضحة، فمن المستحيل لهذه ''الأم'' أن تكون قادرة على إعالة أبنائها المرضى، ولهذا فهي في أمس الحاجة وعلى وجه السرعة ليتدخل المسؤولون والسلطات المحلية وأيضا أصحاب القلوب الرحيمة، حتى يتم تمكين فلذات أكبادها من الرعاية الطبية وأيضا من المسكن اللائق.

حالة غريبة ومؤلمة تهز النفوس وتدمي القلوب، لثلاثة إخوة، تنتظر والدتهم المسنة بفارغ الصبر أن تظهر تلك ''اليد البيضاء''، لكي تنتشلهم من المعاناة والعذاب وتمنحهم فرصة ليكونوا بالفعل أسرة تتوفر على شروط العيش الكريم...