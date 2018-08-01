 وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة ﻿
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وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 00:53 وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة | حوادث و حقوق
وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة
قضى شاب في العشرينيات من عمره نحبه يوم أمس السبت ، في حادث غريب أثناء حصة لترويض فرس السباق بالجديدة.

شوف تيفي

قضى شاب في العشرينيات من عمره نحبه يوم أمس السبت ، في حادث غريب أثناء حصة لترويض فرس السباق بالجديدة.

وأ فادت مصادر إعلامية محلية، أن حصانا كان يروضه الشاب، سقط فجأة في حفرة بشاطئ البحر بالحوزية فوق الشاب العشريني أرداه قتيلا، بعدما نفق الحصان.

وأضاف المصدر، أن الشاب العشريني تعرض إثر هذه الحادثة لإصابة خطيرة جراء سقوط الحصان عليه عندما كان يروضه، أدت إلى وفاة الشاب ونفوق الحصان بشاطئ الحوزية بإقليم الجديدة، حيث خلف الحادث دهشة في صفوف المصطافين.

وأكد المصدر، أن عناصر الدرك الملكي، انتقلت إلى عين المكان فور علمها بالحادث، لفتح تحقيق ومعرفة تفاصيل الحادثة، مشيرا إلى أنه تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لإخضاعها للتشريح الطبي.

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