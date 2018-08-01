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سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام ''الحج الذكي''

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 00:43 سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام الحج الذكي | دولي
سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام ''الحج الذكي''
قررت السعودية تحديد تاريخ فاتح محرم المقبل، موعدا لانطلاق موسم العمرة، بدلا من فاتح صفر، الذي دأبت على تحديده كبداية لموسم العمرة من كل عام.

شوف تيفي

قررت السعودية تحديد تاريخ فاتح محرم المقبل، موعدا لانطلاق موسم العمرة، بدلا من فاتح صفر، الذي دأبت على تحديده كبداية لموسم العمرة من كل عام.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في تصريح صحفي اليوم الأحد 02 شتنبر، إنها ستشرع بالتعاون مع وزارة الخارجية في إصدار تأشيرات المعتمرين للموسم الجديد، وذلك توافقا مع ''رؤية المملكة 2030''، الرامية إلى زيادة أعداد المعتمرين والحجاج.

وكان نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، صرح بأن المملكة تطمح إلى زيادة عدد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليونا في 2022، و30 مليونا في 2030، مشيرا إلى أن العدد الحالي هو مليون و800 ألف حاج، فيما يتمثل الهدف المنشود في 5 ملايين حاج بحلول 2030.

ولفت إلى أن الوزارة شرعت منذ اعتماد بداية رؤية 2030 في ''إعادة هيكلة إجراءات الحج والعمرة والخدمات المقدمة للضيف، بحيث تصنع الخدمة ولا تكتفي بتقديمها''.

وقال إن تسهيل دخول الحجاج من المنافذ واختصار مدة بقائهم في المطارات إلى دقائق عدة بدلا من 30-40 دقيقة، يعد أحد إجراءات الرؤية، مشيرا إلى أن الوزارة ''طبقت تجربة في العام الماضي لإنهاء إجراءات الحاج قبل وصوله للمملكة بالتنسيق مع مطارات بلاده، بحيث يخرج الحاج من الطائرة للحافلة مباشرة''..

وتطمح السعودية من خلال رؤيتها التطويرية 2030، إلى تجويد منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال الدور الذي يضطلع به القطاعان العام والخاص بالمملكة في تحسين خدمات الإقامة والضيافة، والتنقل والصحة، وتوفير المعلومات الشاملة والمتكاملة من خلال التطبيقات الذكية.

وأطلقت على موسم الحج لهذا العام ''الحج الذكي'' من خلال استخدام التكنولوجيا، ولاسيما تقنية الاتصالات وربطها بالتقنيات الذكية لتنسيق الحجيج، على أن تتحول كل خدمات الحج إلى خدمات إلكترونية بالكامل بحلول عام 2030.

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شوف تيفي المغرب سابقة السعودية موعد انطلاق موسم العمرة

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