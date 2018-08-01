المغربي كريم تويجر يفوز بجائزة أفضل طبيب (Top Doctor) لسنة 2018 بولاية نيويورك الأمريكية ﻿

تم تصنيف الطبيب المغربي كريم تويجير، وهو طبيب المسالك البولية في مركز ميموريال سلون كيتيرينغ للسرطان FACS ، على رأس قائمة أفضل طبيب لسنة 2018 في مدينة نيويورك الأمريكية، وتكرس جائزة أفضل طبيب، لاختيار

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تم تصنيف الطبيب المغربي كريم تويجير، وهو طبيب المسالك البولية في مركز ميموريال سلون كيتيرينغ للسرطان FACS ، على رأس قائمة أفضل طبيب لسنة 2018 في مدينة نيويورك الأمريكية، وتكرس جائزة أفضل طبيب، لاختيار وتكريم ممارسي الرعاية الصحية الذين أظهروا التميز السريري مع توفير أعلى معايير رعاية المرضى.

ودكتور كريم تويجير، وفق ما أوردته المجلة الأمريكية المتخصصة في الطب ''pressrelease'' نهاية شهر غشت المنصرم. هو طبيب مختص في جراحة المسالك البولية، كان يعمل منذ أكثر من 26 عامًا، حيث بدأت مسيرته في مجال الطب منذ عام 1992 عندما تخرج من كلية الطب في الدار البيضاء.

وأكمل الدكتور تويجر، تضيف المجلة، بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة ، فترة تدريب داخلي ثم الإقامة في كلية الطب بجامعة كانساس في كانساس سيتي. ثم أنهى إقامته في جامعة أركنساس للعلوم الطبية في ليتل روك. مدفوعا لتعزيز خبراته ومعرفته، حيث تولى زمالة في علم الأورام والمسالك البولية في مركز ميموريـال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك.

وحصل الدكتور على ماجستير في الصحة العامة من جامعة هارفارد T.H. بمدرسة تشان للصحة العامة.

وأوضح المصدر أن ''كريم تويجر دكتور معتمد من المجلس الأمريكي للجراحة البولية ، حيث يقدم تشخيصًا وعلاجًا مهنيًا لمجموعة واسعة من الحالات، وللمرضى من جميع الأعمار. وهو مشهور بشكل خاص في ولاية نيويورك وخارجها كخبير في علاج السرطانات التناسلية ، بما في ذلك سرطانات الكلي والبروستات والمثانة والغدد الكظرية''.

وأشارت المجلة المتخصصة في مجال الطب أن '' الدكتور تويجر معروف باستخدامه لأحدث التقنيات الجراحية ، بما في ذلك تنظير البطن بمساعدة الروبوت وجراحة موجهة بالصور، وهو ما يمكن مرضاه من أن يساعدهم على التعافي من أمراضهم بسرعة أكبر. وقد حصل على لقب مرموق من زميل كلية الجراحين الأمريكيين، لتفانيه وخبرته، الأمر الذي جعل من الدكتور كريم تويجير فائزًا جديرًا بجائزة 2018 Top Doctor.

جدير بالذكر أن جائزة Top Doctor متخصصة في التعرف على إنجازات أكثر الأطباء اليوم نفوذاً واحتراما في مجال الطب..