الاتحاد الإفريقي يفتتح مكتبا رسميا له في بكين في إطار منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) ﻿

أكدت منظمة الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أنها ستفتتح رسميا مكتبا لها في العاصمة الصينية بكين في إطار منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك)، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية ''شنغوا''.

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أكدت منظمة الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أنها ستفتتح رسميا مكتبا لها في العاصمة الصينية بكين في إطار منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك)، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية ''شنغوا''.

ونقلت الوكالة عن بيان للاتحاد أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي محمد سيشهد عملية الافتتاح الرسمي لمكتب الاتحاد في بكين و ذلك بعد وصوله إلى بكين يوم السبت للمشاركة في قمة ''فوكاك''.

وبحسب بيان الاتحاد الأفريقي، فإن فاكي سيلقي كلمة خلال المراسم الافتتاحية للقمة غدا الاثنين، كما سيشارك في المداولات.

ومن المتوقع أن يحضر فاكي، وفق ذات المصدر، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الربط بين أجندة 2063 ومبادرة الحزام والطريق.

يشار أن فاكي خلال وجوده، سيلتقي أيضا بالسلطات الصينية لبحث أفضل طريقة لدفع الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وجمهورية الصين الشعبية في سياق نتائج قمة فوكاك ولمتابعة الزيارة التي قام بها إلى بكين في فبراير الماضي.