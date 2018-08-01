 بعد انتشار الفيديو الخطير..تفاصيل حصرية صادمة..طفل شدوه ولاد عمو ضواحي أبي الجعد وغتاصبوه في الخلاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم! | مجتمع

رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم!

حصري..حالة نادرة وغريبة..إخوة يمشون على أربعِِ بعين عتيق ضواحي الرباط | مجتمع

حصري..حالة نادرة وغريبة..إخوة يمشون على أربعِِ بعين عتيق ضواحي الرباط

وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة | حوادث و حقوق

وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة

سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام الحج الذكي | دولي

سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام ''الحج الذكي''

المغربي كريم تويجر يفوز بجائزة أفضل طبيب (Top Doctor) لسنة 2018 بولاية نيويورك الأمريكية | ثقافة و فنون

المغربي كريم تويجر يفوز بجائزة أفضل طبيب (Top Doctor) لسنة 2018 بولاية نيويورك الأمريكية

الاتحاد الإفريقي يفتتح مكتبا رسميا له في بكين في إطار منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) | اقتصاد

الاتحاد الإفريقي يفتتح مكتبا رسميا له في بكين في إطار منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك)

عاجل: حكم مباراة الرجاء و خنيفرة يتعرض لحادثة سير مباشرة بعد المقابلة | حوادث و حقوق

عاجل: حكم مباراة الرجاء و خنيفرة يتعرض لحادثة سير مباشرة بعد المقابلة

عاجل: حكم مباراة الرجاء و خنيفرة يتعرض لحادثة سير مباشرة بعد المقابلة | حوادث و حقوق

عاجل: حكم مباراة الرجاء و خنيفرة يتعرض لحادثة سير مباشرة بعد المقابلة

بعد انتشار الفيديو الخطير..تفاصيل حصرية صادمة..طفل شدوه ولاد عمو ضواحي أبي الجعد وغتاصبوه في الخلاء | حوادث و حقوق

بعد انتشار الفيديو الخطير..تفاصيل حصرية صادمة..طفل شدوه ولاد عمو ضواحي أبي الجعد وغتاصبوه في

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بعد انتشار الفيديو الخطير..تفاصيل حصرية صادمة..طفل شدوه ولاد عمو ضواحي أبي الجعد وغتاصبوه في الخلاء

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 22:34 بعد انتشار الفيديو الخطير..تفاصيل حصرية صادمة..طفل شدوه ولاد عمو ضواحي أبي الجعد وغتاصبوه في الخلاء | حوادث و حقوق
بعد انتشار الفيديو الخطير..تفاصيل حصرية صادمة..طفل شدوه ولاد عمو ضواحي أبي الجعد وغتاصبوه في الخلاء
بعد ساعات من انتشار فيديو جد صادم يوثق للحظة الاعتداء على قاصر بمنطقة خلاء بأبي الجعد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بعمل انتقامي أبطاله أربعة شبان، أقدموا على اغتصاب الضحية بالإضافة

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انتشار فيديو جد صادم يوثق للحظة الاعتداء على قاصر بمنطقة خلاء بأبي الجعد، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بعمل انتقامي أبطاله أربعة شبان، أقدموا على اغتصاب الضحية بالإضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب قبل شهرين.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من إيقاف أربعة مشتبه بهم، ويتعلق الأمر بأبناء عمه، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح شابين، بينما تم تحديد تاريخ 25 شتنبر الجاري من أجل عقد أولى جلسات محاكمتهم.

وأكد ذات المصدر أن فصول هذه الواقعة، هزت جماعة الرواشد بمنطقة أبي الجعد، نظرا لخطورة الاعتداء، خاصة بعد تداول الفيديو الذي يوثق لفصولها الصادمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مصالح الدرك الملكي منطقة خلاء جماعة الرواشد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة | حوادث و حقوق

وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة

عاجل: حكم مباراة الرجاء و خنيفرة يتعرض لحادثة سير مباشرة بعد المقابلة | حوادث و حقوق

عاجل: حكم مباراة الرجاء و خنيفرة يتعرض لحادثة سير مباشرة بعد المقابلة

عاجل: حكم مباراة الرجاء و خنيفرة يتعرض لحادثة سير مباشرة بعد المقابلة | حوادث و حقوق

عاجل: حكم مباراة الرجاء و خنيفرة يتعرض لحادثة سير مباشرة بعد المقابلة

حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة | حوادث و حقوق

حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزارء وبرلمانيون لا يصرحون بممتلكاتهم | شوف الصحافة
منذ 26 ثانية

وزارء وبرلمانيون لا يصرحون بممتلكاتهم

حادثة سير مروعة بين تطوان وواد لاو | خارج البلاطو

حادثة سير مروعة بين تطوان وواد لاو

الوزير مصطفى الخلفي: عزاؤنا واحد بعد وفاة والدة الرميد.. | خارج البلاطو

الوزير مصطفى الخلفي: ''عزاؤنا واحد بعد وفاة والدة الرميد..''

أقوى لحظات جنازة والدة الوزير المصطفى الرميد بحضور بنكيران. | خارج البلاطو

أقوى لحظات جنازة والدة الوزير المصطفى الرميد بحضور بنكيران.

﻿

آخر المستجدات

رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم! | مجتمع
منذ 12 دقيقة

رغم البطالة التي تنخر شباب المنطقة.. شركة فلاحية بالداخلة تستعين بعمال من كلميم!

حصري..حالة نادرة وغريبة..إخوة يمشون على أربعِِ بعين عتيق ضواحي الرباط | مجتمع

حصري..حالة نادرة وغريبة..إخوة يمشون على أربعِِ بعين عتيق ضواحي الرباط

وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة | حوادث و حقوق

وفاة شاب عشريني سقط عن حصان يروضه بشاطئ الحوزية بالجديدة

سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام الحج الذكي | دولي

سابقة..السعودية تُغير موعد انطلاق موسم العمرة وتطلق على موسم الحج لهذا العام ''الحج الذكي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.