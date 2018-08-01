بعد انتشار الفيديو الخطير..تفاصيل حصرية صادمة..طفل شدوه ولاد عمو ضواحي أبي الجعد وغتاصبوه في الخلاء ﻿

بعد ساعات من انتشار فيديو جد صادم يوثق للحظة الاعتداء على قاصر بمنطقة خلاء بأبي الجعد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بعمل انتقامي أبطاله أربعة شبان، أقدموا على اغتصاب الضحية بالإضافة

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انتشار فيديو جد صادم يوثق للحظة الاعتداء على قاصر بمنطقة خلاء بأبي الجعد، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بعمل انتقامي أبطاله أربعة شبان، أقدموا على اغتصاب الضحية بالإضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب قبل شهرين.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من إيقاف أربعة مشتبه بهم، ويتعلق الأمر بأبناء عمه، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح شابين، بينما تم تحديد تاريخ 25 شتنبر الجاري من أجل عقد أولى جلسات محاكمتهم.

وأكد ذات المصدر أن فصول هذه الواقعة، هزت جماعة الرواشد بمنطقة أبي الجعد، نظرا لخطورة الاعتداء، خاصة بعد تداول الفيديو الذي يوثق لفصولها الصادمة.