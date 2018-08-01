100 مرحاض عمومي بالدار البيضاء بقيمة 6 مليارات ﻿

أطلقت شركة الدار البيضاء للتهيئة طلب عروض لاقتناء 100 مرحاض في مناطق مختلفة بالعاصمة الاقتصادية، التي تعاني على غرار مختلف مدن المملكة من أزمة غياب المراحيض العمومية.

شوف تيفي:

أطلقت شركة الدار البيضاء للتهيئة طلب عروض لاقتناء 100 مرحاض في مناطق مختلفة بالعاصمة الاقتصادية، التي تعاني على غرار مختلف مدن المملكة من أزمة غياب المراحيض العمومية.

وتصل الكلفة الإجمالية لهذه الصفقة، وفق ما أوردته يومية المساء، الصادرة غدا الاثنين، إلى 59 مليون درهم، وهو ما يجعل القيمة المالية للمرحاض الواحد تقارب 60 مليون سنتيم، وتشير الوثائق التفصيلية لهذه الصفقة، إلى أن هذه المراحيض المتطورة، ستوفر نظاما للتنظيف الأوتوماتيكي بما يوفر للمواطنين خدمات تستجيب لحاجياتهم.

وستشمل القيمة المالية لهذه الصفقة، تضيف اليومية، تكلفة تكوين التقنيين الذين سيتكفلون بتدبير هذه المراحيض العمومية، بعد أن تتم عملية التسليم المؤقت.