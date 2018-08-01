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حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 21:45 حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة | حوادث و حقوق
حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة
اندلع بعد زوال اليوم الأحد، حريق مهول بشاحنة صهريجية لنقل السردين، كانت مركونة بالطريق المؤدية إلى حي المطار قرب حي النهضة بمدينة الداخلة.

شــوف تيفي: الداخلة

اندلع بعد زوال اليوم الأحد، حريق مهول بشاحنة صهريجية لنقل السردين، كانت مركونة بالطريق المؤدية إلى حي المطار قرب حي النهضة بمدينة الداخلة.

وحسب مصـادر لـ"شـوف تيفي"، فإن الحريق التهم الشاحنة بشكل كامل، وذلك نتيجة تماس كهربائي حدث بالشاحنة، ما أدى إلى خسائر مادية مهمة لحقت بالشاحنة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

إلى ذلك، وفور علمها، حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم إخماد الحريق بشكل كامل، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح بحث في الحادث للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.



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شوف تيفي المغرب حريق شاحنة صهريجية نقل السردين الداخلة

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