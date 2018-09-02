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عاجل وبالصور.. حملة أمنية لإيقاف ممتهنات الدعارة بالبيضاء

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 21:33 عاجل وبالصور.. حملة أمنية لإيقاف ممتهنات الدعارة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. حملة أمنية لإيقاف ممتهنات الدعارة بالبيضاء
تعرف العديد من شوارع مدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من مساء يومه الأحد، حركة غير عادية، نتيجة الحملة الأمنية التي مكنت من الإطاحة بمجموعة من ''المومسات'' العاملات في الدعارة.

"شوف تيفي"

تعرف العديد من شوارع مدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من مساء يومه الأحد، حركة غير عادية، نتيجة الحملة الأمنية التي مكنت من الإطاحة بمجموعة من "المومسات" العاملات في الدعارة.

وأكد مصدر مطلع أن هذه الحملة الأمنية، همت العديد من الشوراع المعروفة بتواجد "المومسات" وهو ما مكن من اعتقال بعضهن، حيث تم اقتيادهن إلى دوائر أمنية من أجل التحقيق معهن.

تجدر الإشارة إلى أن "زنقة أكادير" وشارع محمد الخامس، وسوق بنجدية، تعتبر من المناطق المعروفة بتواجد "المومسات" اللائي يقمن بعرض أجسادهن على الراغبين في ممارسة الجنس بطريقة مثيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدعارة الشوارع البيضاء الحملة الأمنية

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