ابن كيران يخطف الأضواء في جنازة والدة المصطفى الرميد ﻿

استقبلت ساكنة سيدي بنور عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق بحفاوة كبيرة بمناسبة حضور مراسيم تشييع جنازة والدة المصطفى الرميد.

شوف تيفي

استقبلت ساكنة سيدي بنور عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق بحفاوة كبيرة بمناسبة حضور مراسيم تشييع جنازة والدة المصطفى الرميد.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن حضور ابن كيران كان لافتا، في مراسيم الجنازة، حيث التف حوله ساكنة المنطقة بالمقبرة الذين استقبلوه بحرارة وقدموا له التعازي، وهتفوا باسمه وأخذوا معه صورا شخصية (سيليفات)، معبرين له عنه اعتززاهم به ومعترفين له بحبهم له.

وأضاف المصدر، أن عبد الإله ابن كيران، على إثر انتهاء مراسيم الدفن، قام بإعطاء كلمة (موعظة) بمناسبة تشييع جثمان الراحلة مذكرا بمناقبها وحسن خلقها، وأفضالها على الرميد الإبن البكر.

كما كشف المصدر، أن المقرئ أبو زيد لقي سلاما باردا من طرف ابن كيران الغاضب على هذا الأخير، جراء التوتر القائم بحزب الأخوان.