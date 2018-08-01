 الكاتب محمد الشرايبي يفكك ''الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية'' ﻿
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الكاتب محمد الشرايبي يفكك ''الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية''

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 20:03 الكاتب محمد الشرايبي يفكك الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية | مجتمع
الكاتب محمد الشرايبي يفكك ''الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية''
صدر أخيرا للكاتب محمد الشرايبي، دراسة باللغة الفرنسية بعنوان ''الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية''، وبعنوان فرعي الحرب الثقافية من المغرب إلى إيران، عن دار النشر : مقاربات فاس 2018.

شوف تيفي:

صدر أخيرا للكاتب محمد الشرايبي، دراسة باللغة الفرنسية بعنوان ''الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية''، وبعنوان فرعي الحرب الثقافية من المغرب إلى إيران، عن دار النشر : مقاربات فاس 2018.

وينطلق الكتاب كما يقدمه صاحبه من سؤال إشكالي ومحوري: ''كيف تفهم الوصفة الجديدة للحرب الثقافية التي يشنها الغرب على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و كذا سبل مقاومتها من طرف الأنظمة السياسية المحلية؟''.

وقد استهل الشرايبي كتابه الذي اطلعت ''شوف تيفي'' على بعض من مضامينه، بكون ''منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعرض لحرب ثقافية شرسة من طرف قوى اليمين المتطرف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد الأوروبي. وتستهدف هذه الحرب تفجير المجتمعات العربية والإسلامية من الداخل عن طريق إذكاء صراع الهويات بين الجماعات الطائفية والإثنية لإعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة. ولا تستثني هذه الحرب حتى الحلفاء الاستراتجيين للغرب مثل تركيا التي تعتبر عضوا في الحلف الأطلسي (الناتو).

ولوعيها بحقيقة الأمر، فإن الأنظمة السياسية المحلية تواجه هذه الحرب عن طريق مقاومة شرسة تتصدرها الدول ذات الهويات التاريخية القوية.''

ما هي الوصفات الجديدة لهذه الحرب ؟ وما هي سبل مقاومتها من طرف الأنظمة السياسية المحلية؟

وأضاف الكاتب '' لقد تناولت في كتابي المعنون '' الاستعمالات الجيوسياسية للهويات العرقية و الطائفية''، سياسات القوة (القوة الناعمة) التي ترتبط بالمجال الثقافي، ويتعلق الأمر بتكريس الدونية الثقافية لشعوب وأنظمة المنطقة وإبقائها في حالة التبعية الثقافية، وتناولت بالتفصيل البعد الجيوسياسي لهذه الحرب الجديدة.

تدور هذه الحرب أساسا حول التلاعب بالهويات العرقية والطائفية في مجتمعات الشرق الأوسط من خلال توظيف الأديان واللغات والجماعات العرقية كأدوات جديدة لضمان استمرار الهيمنة الاقتصادية الغربية.

وعليه فإن إعادة مسألة الهويات إلى الواجهة (الديانات واللغات والمجموعات العرقية) تحت غطاء ''حقوق الإنسان'' يضعف المشاريع الوطنية المحلية ويفتح المجال لإعادة تشكيل المنطقة من الخارج.

كما يسلط الكتاب الذي يتكون من (132) صفحة الضوء على ما سبق ذكره من خلال 4 أجزاء أساسية كالتالي:

1- الجزء الأول،المعنون بـ''إشكالية الهويات''،يوضح كيف أصبحت الأنثربولوجيا الإثْنُو-دينية الإطار الأساسي الذي تفسر من خلاله السلوكات الجماعية لشعوب المنطقة منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، كما يسلط الضوء على المفارقة الإسرائيلية، حيث أصبح المشروع الوطني الإسرائيلي ذو الأصول الشرقية أداة لتقسيم الشرق خدمة للمشروع الغربي.

2- الجزء الثاني، يتناول المقاومة الثقافية لمجتمعات المنطقة من خلال توظيف اللغة. وعليه، يرسم نموذج هومو أرابيكوس homo arabicus ''الإنسان العربي'' صورة عن مقاومة الثقافة الشعبية غير الرسمية من خلال الأشكال الفنية وخاصة الشعر.

3-الجزء الثالث، يتناول المقاومة المؤسساتية، عن طريق مفهوم الإسلاموقراطية، تناول بالتحليل الأنظمة التي تستند إلى هويات تاريخيّة قويّة، وهي العثمانيّة التركيّة الجديدة، والمالكية الموحّدة في شمال أفريقيا وولاية الفقيه في إيران.

فرغم اختلافها، تعمل هذه الأنظمة على تحيين المبادئ العامة للإسلام عن طريق إعادة فتح باب الاجتهاد، وسيسمح ذلك بصعود قوى رأسمالية إسلامية في المنطقة كرديف للرأسمالية العالمية و كرافعة لإعادة بناء القوى المحلية مثلما عملت البروتستانتية في أوروبا كمحرك روحي على نجاح الرأسمالية الغربية في القرن 19( كما كشفت ذلك أطروحة ماكس فيبر).

4- وأخيراً، يتناول الجزء الرابع أزمة الهوية. هذه الأزمة لا تؤثر بنفس الحدة على جميع دول المنطقة باعتبار، إذا كان الأمر يتعلق بأمم تاريخية أو بدول نشأت من ترتيبات ما بعد الفترة الاستعمارية.

إذ تمر الأمم التاريخية بمرحلة انتقالية من العصر الإمبراطوري إلى مرحلة الدولة الوطنية (المغرب،مصر، تركيا، إيران...)،بشرط أن تنخرط القيادات السياسية في مخطط الانتقال إلى الدولة المدنية والتي يكون فيها الدين مرجعية ثقافية وأخلاقية وليس نظاما للحكم، أما دول ما بعد المرحلة ''الكولونيالية''، فستكون أكثر عرضة لأزمة الهوية. بل إن بعضها سيختفي وستشكل هوياتها الجهوية دولا جديدة.

 

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شوف تيفي المغرب الكاتب محمد الشرايبي الاستعمالات الجيو- سياسية الهويات العرقية الطائفية

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