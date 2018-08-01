 بالفيديو..ابن كيران يلقي كلمة جد مؤثرة خلال جنازة والدة الرميد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

100 مرحاض عمومي بالدار البيضاء بقيمة 6 مليارات | بوليتيك

100 مرحاض عمومي بالدار البيضاء بقيمة 6 مليارات

حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة | حوادث و حقوق

حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة

عاجل وبالصور.. حملة أمنية لإيقاف ممتهنات الدعارة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حملة أمنية لإيقاف ممتهنات الدعارة بالبيضاء

ابن كيران يخطف الأضواء في جنازة والدة المصطفى الرميد | بوليتيك

ابن كيران يخطف الأضواء في جنازة والدة المصطفى الرميد

الكاتب محمد الشرايبي يفكك الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية | مجتمع

الكاتب محمد الشرايبي يفكك ''الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية''

بالفيديو..ابن كيران يلقي كلمة جد مؤثرة خلال جنازة والدة الرميد | مجتمع

بالفيديو..ابن كيران يلقي كلمة جد مؤثرة خلال جنازة والدة الرميد

وجوه سياسية وحقوقية بارزة حضرت تشييع جنازة والدة الرميد | بوليتيك

وجوه سياسية وحقوقية بارزة حضرت تشييع جنازة والدة الرميد

برلماني يسائل الطالبي العلمي عن وضعية مركب فاس | بوليتيك

برلماني يسائل الطالبي العلمي عن '' وضعية '' مركب فاس

الكوليرا تهدد المغرب من الكركرات في غياب الإجراءات الوقائية‎ | مجتمع

الكوليرا تهدد المغرب من الكركرات في غياب الإجراءات الوقائية‎

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالفيديو..ابن كيران يلقي كلمة جد مؤثرة خلال جنازة والدة الرميد

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 19:50 بالفيديو..ابن كيران يلقي كلمة جد مؤثرة خلال جنازة والدة الرميد | مجتمع
بالفيديو..ابن كيران يلقي كلمة جد مؤثرة خلال جنازة والدة الرميد
في أجواء خيم عليها الحزن، ألقى عبد الإله ابن كيران، عصر يومه الأحد، كلمة جد مؤثرة، بمقبرة دوار سيدي يحي بسيدي بنور، خلال دفن جثمان والدة المصطفى الرميد، حيث عبر عن حزنه الشديد لوفاة الراحلة، مقدما

"شوف تيفي"

في أجواء خيم عليها الحزن، ألقى عبد الإله ابن كيران، عصر يومه الأحد، كلمة جد مؤثرة، بمقبرة دوار سيدي يحي بسيدي بنور، خلال دفن جثمان والدة المصطفى الرميد، حيث عبر عن حزنه الشديد لوفاة الراحلة، مقدما لوزير حقوق الإنسان التعازي نيابة عن جميع الحاضرين.

واستغل ابن كيران في كلمته المؤثرة الفرصة للكشف عن العديد من المعطيات الخاصة بالعلاقة التي جمعت الرميد بوالدته الراحلة، قائلا: " كنقدم ليك التعازي بعد هاذ المصاب الجلل..سي مصطفى حنا أصدقائك وحكيتي لينا على الصبا ديالك وكيفاش كانت الواليدة ديالك كترعاك وكتوجد ليك طرف ديال الخبز وقرعة ديال أتاي وكتسهر على مصلحتك لتكون الوزير المحترم والمقدر..لا شك أنها امرأة تستحق التكريم وفقدان الأم لا يعوض وهو حزن سيرافقك مدى حياتك".

وفي ختام كلمته الطويلة والمؤثرة، قام عبد الإله ابن كيران الذي كان محاطا بجميع الحاضرين للجنازة، بالدعاء لوالدة المصطفى الرميد، مؤكدا على أن حضوره للجنازة ذكره بوفاة والدته، قائلا: "أدعو أخي الرميد أن يسامحني لأخص والدتي بالدعاء..لأنني وأنا أدفن والدتك ما غادرتني والدتي فلقد تركت مكانا فارغا في البيب وفي كياني..".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ابن كيران جثمان التعازي الراحلة الرميد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الكاتب محمد الشرايبي يفكك الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية | مجتمع

الكاتب محمد الشرايبي يفكك ''الاستعمالات الجيو- سياسية للهويات العرقية و الطائفية''

الكوليرا تهدد المغرب من الكركرات في غياب الإجراءات الوقائية‎ | مجتمع

الكوليرا تهدد المغرب من الكركرات في غياب الإجراءات الوقائية‎

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة والملاهي الليلية بفاس | مجتمع

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة والملاهي الليلية بفاس

دموع منهمرة تسقط من عيني الرميد أثناء تشييع جنازة أمه التي كان يصفها بالعيادة النفسية بسيدي بنور | مجتمع

دموع منهمرة تسقط من عيني الرميد أثناء تشييع جنازة أمه التي كان يصفها بالعيادة النفسية بسيدي بنور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بنكيران يخطف الأضواء من الرميد في جنازة والدته | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

بنكيران يخطف الأضواء من الرميد في جنازة والدته

بوليف: مرض والدة الرميد أثر عليه وكان كايحكي لينا عليها بشكل مستمر | خارج البلاطو

بوليف: ''مرض والدة الرميد أثر عليه وكان كايحكي لينا عليها بشكل مستمر ''

عبد الإله بنكيران: الرميد أخ عزيز وصديق واليوم حضرت لمشاركته الحزن بعد وفاة والدته | خارج البلاطو

عبد الإله بنكيران: ''الرميد أخ عزيز وصديق واليوم حضرت لمشاركته الحزن بعد وفاة والدته''

حالة إنسانية لشاب مغربي مصاب بالسرطان والسل يناشد أصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

حالة إنسانية لشاب مغربي مصاب بالسرطان والسل يناشد أصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

100 مرحاض عمومي بالدار البيضاء بقيمة 6 مليارات | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

100 مرحاض عمومي بالدار البيضاء بقيمة 6 مليارات

حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة | حوادث و حقوق

حـريـق مهول يلتهم شاحنة صهريجية لنقل السردين بالداخلة

عاجل وبالصور.. حملة أمنية لإيقاف ممتهنات الدعارة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حملة أمنية لإيقاف ممتهنات الدعارة بالبيضاء

ابن كيران يخطف الأضواء في جنازة والدة المصطفى الرميد | بوليتيك

ابن كيران يخطف الأضواء في جنازة والدة المصطفى الرميد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.