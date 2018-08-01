بالفيديو..ابن كيران يلقي كلمة جد مؤثرة خلال جنازة والدة الرميد ﻿

في أجواء خيم عليها الحزن، ألقى عبد الإله ابن كيران، عصر يومه الأحد، كلمة جد مؤثرة، بمقبرة دوار سيدي يحي بسيدي بنور، خلال دفن جثمان والدة المصطفى الرميد، حيث عبر عن حزنه الشديد لوفاة الراحلة، مقدما

"شوف تيفي"

في أجواء خيم عليها الحزن، ألقى عبد الإله ابن كيران، عصر يومه الأحد، كلمة جد مؤثرة، بمقبرة دوار سيدي يحي بسيدي بنور، خلال دفن جثمان والدة المصطفى الرميد، حيث عبر عن حزنه الشديد لوفاة الراحلة، مقدما لوزير حقوق الإنسان التعازي نيابة عن جميع الحاضرين.

واستغل ابن كيران في كلمته المؤثرة الفرصة للكشف عن العديد من المعطيات الخاصة بالعلاقة التي جمعت الرميد بوالدته الراحلة، قائلا: " كنقدم ليك التعازي بعد هاذ المصاب الجلل..سي مصطفى حنا أصدقائك وحكيتي لينا على الصبا ديالك وكيفاش كانت الواليدة ديالك كترعاك وكتوجد ليك طرف ديال الخبز وقرعة ديال أتاي وكتسهر على مصلحتك لتكون الوزير المحترم والمقدر..لا شك أنها امرأة تستحق التكريم وفقدان الأم لا يعوض وهو حزن سيرافقك مدى حياتك".

وفي ختام كلمته الطويلة والمؤثرة، قام عبد الإله ابن كيران الذي كان محاطا بجميع الحاضرين للجنازة، بالدعاء لوالدة المصطفى الرميد، مؤكدا على أن حضوره للجنازة ذكره بوفاة والدته، قائلا: "أدعو أخي الرميد أن يسامحني لأخص والدتي بالدعاء..لأنني وأنا أدفن والدتك ما غادرتني والدتي فلقد تركت مكانا فارغا في البيب وفي كياني..".