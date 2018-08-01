وجوه سياسية وحقوقية بارزة حضرت تشييع جنازة والدة الرميد ﻿

حضرت عصر يومه الأحد، لتشييع جنازة والدة الوزير المصطفى الرميد، بدوار سيدي يحيى بمنطقة سيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة، العديد من الوجوه السياسية والحقوقية المعروفة، والتي قررت تقدم المشيعيين

"شوف تيفي"

حضرت عصر يومه الأحد، لتشييع جنازة والدة الوزير المصطفى الرميد، بدوار سيدي يحيى بمنطقة سيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة، العديد من الوجوه السياسية والحقوقية المعروفة، والتي قررت تقدم المشيعيين وتقديم التعازي والمواساة للوزير المكلف بحقوق الإنسان خلال تشييع جنازة والدته "عائشة الذهبي" إلى متواها الأخير.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن من بين أبرز الحاضرين لجنازة والدة الرميد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وبوشعيب الرميل المدير العام السابق للأمن الوطني، بالإضافة إلى عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ونجيب بوليف الوزير المنتدب في النقل، ثم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأيضا حامي الدين القيادي بحزب المصباح ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

وأكد المصدر ذاته أن جنازة الراحلة، عرفت كذلك حضور محمد يتيم وزير التشغيل بحكومة سعد الدين العثماني، والاستقلالي محمد الخليفة، وإدريس الأزمي عمدة مدينة فاس والقيادي البارز بحزب المصباح، والإعلامي كمال لحلو، إلى جانب وجوه بارزة أخرى في المجال القضائي ومن بينهم محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، وحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وأشار ذات المصدر إلى أن العديد من نقباء المحامين، حضروا لتقديم الدعم والمواساة للمصطفى الرميد ومن بينهم "النقيب محمد الشهبي، والنقيب عبد الواحد الأنصاري، والنقيب حسن بوروين، النقيب مصطفى موكار، النقيب حيسي"، بالإضافة إلى حضور المحاميين عبداللطيف حاتمي، و إبراهيم الراشدي".