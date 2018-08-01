برلماني يسائل الطالبي العلمي عن '' وضعية '' مركب فاس ﻿

توصلت “شوف سبور'' بنسخة من سؤال برلماني للنائب علال العمراوي، يسائل من خلاله وزير الشباب والرياضة، عن الوضعية الحالية للمركب الرياضي بفاس، والتي تدهورت مرافقه وأرضيته دون أي إصلاح أو عناية، رغم

شوف سبور

توصلت “شوف سبور'' بنسخة من سؤال برلماني للنائب علال العمراوي، يسائل من خلاله وزير الشباب والرياضة، عن الوضعية الحالية للمركب الرياضي بفاس، والتي تدهورت مرافقه وأرضيته دون أي إصلاح أو عناية، رغم وجود وعد سابق بإصلاحه.

وقال علال العمراوي، عبر سؤاله الموجه لوزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، '' مركب فاس أصبح لا يستجيب لمتطلبات الوضعية الرياضية الراهنة، ومتجاوز من حيث التصميم العام والتجهيزات ''.

وأضاف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، حول نفس الموضوع، '' لقد سبق لنا المطالبة بترميم هذا الملعب، ليستجيب للمواصفات العالمية، على غرار باقي الملاعب المتواجدة بالمدن الأخرى'' .

وختم مرشح دائرة فاس الجنوبية قوله ، '' الجميع لاحظ تدهور حالة الملعب، خلال إجراء مباراة المغرب الفاسي واتحاد سيدي قاسم، إذ أصبحت أرضية الملعب مشوهة، ولا تصلح لإجراء مباراة في كرة القدم''.

وكان المركب الرياضي بفاس، قد بدأت فيه أشغال الإصلاح الموسم الماضي، حسب ما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة سابقا، إلا ان الجمهور تفاجأ بالحالة الكارثية التي أصبح عليها مركب فاس لكرة القدم.

يذكر أن مركب فاس، فتحت أبوابه سنة 2007، ولم تطله أي إصلاحات منذ تلك الفترة، الأمر الذي ضيع على مدينة فاس تنظيم عدد من التظاهرات العالمية ، كباقي المدن المغربية .