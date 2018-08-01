الكوليرا تهدد المغرب من الكركرات في غياب الإجراءات الوقائية‎ ﻿

أشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أن وباء الكوليرا يبقى منحصرا على مستوى ولاية البليدة، مذكرة بعدد الإصابات عبر الولايات وهي 3 بالبويرة و39 بالبليدة و15 بتيبازة و15 بالجزائر العاصمة وحالة واحدة بعين

شوف تيفي

أشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أن وباء الكوليرا يبقى منحصرا على مستوى ولاية البليدة، مذكرة بعدد الإصابات عبر الولايات وهي 3 بالبويرة و39 بالبليدة و15 بتيبازة و15 بالجزائر العاصمة وحالة واحدة بعين الدفلى .

والخطير في الأمر أن المناطق المذكورة، يأتي إليها بعض سكان مخيمات البوليساريو للتدريس والتطبيب أو التسوق .

وحسب مصدر لشوف تيفي، فإن الكثير من سكان مخيمات البوليساريو، يأتون للأقاليم الجنوبية للمملكة عن طريق جوازات سفر وهوية موريتانية، خاصة و أن نقطة المراقبة "الكركرات" لاتتوفر على وحدات طبية لمراقبة المسافرين، وليست هناك أي إجراءات احترازية .