الكوليرا تهدد المغرب من الكركرات في غياب الإجراءات الوقائية‎ ﻿

شوف تيفي
أشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أن وباء الكوليرا يبقى منحصرا على مستوى ولاية البليدة، مذكرة بعدد الإصابات عبر الولايات وهي 3 بالبويرة و39 بالبليدة و15 بتيبازة و15 بالجزائر العاصمة وحالة واحدة بعين الدفلى .
والخطير في الأمر أن المناطق المذكورة، يأتي إليها بعض سكان مخيمات البوليساريو للتدريس والتطبيب أو التسوق .
وحسب مصدر لشوف تيفي، فإن الكثير من سكان مخيمات البوليساريو، يأتون للأقاليم الجنوبية للمملكة عن طريق جوازات سفر وهوية موريتانية، خاصة و أن نقطة المراقبة "الكركرات" لاتتوفر على وحدات طبية لمراقبة المسافرين، وليست هناك أي إجراءات احترازية .