عاجل...أبرزالحاضرين في جنازة أم الرميد ﻿

يحضر في هذه الأثناء، لتشييع جنازة والدة الرميد، كل من عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وعبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ونجيب بوليف

شوف تيفي م.ض

يحضر في هذه الأثناء، لتشييع جنازة والدة الرميد، كل من عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وعبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ونجيب بوليف الوزير المنتدب في النقل، ثم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأيضا حامي الدين القيادي بحزب المصباح ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

وعن قطاع العدل، عرفت الجنازة حضور محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب قيادات حزبية مختلفة، وشخصيات حقوقية، وقضاة، بالإضافة إلى حضور لافت لوسائل الإعلام، من بينها قناة "شوف تيفي"، التي كانت أول الحاضرين بعين المكان منذ صباح اليوم.

الفقيدة "عائشة الذهبي" وافتها المنية ليلة أمس السبت، عن عمر 77سنة، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى الخليفة، بمدينة الدار البيضاء.

وكانت جنازة الراحلة قد انطلقت، زوال اليوم، من مدينة الدار البيضاء حيث كانت تتلقى العلاج، ليوارى جثمانها الثرى بمسقط رأسها عصر اليوم، بدوار سيدي يحيى، بإقليم سيدي بنور، نواحي الجديدة.