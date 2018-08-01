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عــاجل .. إصابة شخصين إثر انقلاب شاحنة محملة بـالدلاح بمدخل الداخلة | حوادث و حقوق

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عــاجل .. إصابة شخصين إثر انقلاب شاحنة محملة بـ''الدلاح'' بمدخل الداخلة

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 18:09 عــاجل .. إصابة شخصين إثر انقلاب شاحنة محملة بـالدلاح بمدخل الداخلة | حوادث و حقوق
عــاجل .. إصابة شخصين إثر انقلاب شاحنة محملة بـ''الدلاح'' بمدخل الداخلة
شهدت الطريقة الرابطة بين مدينة الداخلة وبوجدور، قبل قليل من مساء الأحد، حادثة سير خطيرة إثر انقلاب شاحنة محملة بفاكهة ''الدلاح''.

شــوف تيفي: يـحيـى الغليظ

شهدت الطريقة الرابطة بين مدينة الداخلة وبوجدور، قبل قليل من مساء الأحد، حادثة سير خطيرة إثر انقلاب شاحنة محملة بفاكهة ''الدلاح''.

وحسب مصادر من عين المكان لــ ''شوف تيفي''، فإن السرعة المفرطة والحمولة الزائدة للشاحنة، هما السببان الرئيسيان في هذا الحادث.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحادثة خلفت إصابة سائق الشاحنة ومرافق له بجروح طفيفة، فضلاً عن خسائر مادية مهمة لحقت بالشاحنة وحمولتها.

هذا، وفور علمها، حلت عناصر الدرك والوقاية إلى عين المكان من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة، بينما تم نقل المصابين الإثنين ''السائق ومرافقه'' إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة قصد تلقي العلاجات الضرورية.



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شوف تيفي المغرب حادثة الداخلة الدلاح انقلاب شاحنة السرعة

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