 دموع منهمرة تسقط من عيني الرميد أثناء تشييع جنازة أمه التي كان يصفها بالعيادة النفسية بسيدي بنور ﻿
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دموع منهمرة تسقط من عيني الرميد أثناء تشييع جنازة أمه التي كان يصفها بالعيادة النفسية بسيدي بنور | مجتمع

دموع منهمرة تسقط من عيني الرميد أثناء تشييع جنازة أمه التي كان يصفها بالعيادة النفسية بسيدي بنور

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

دموع منهمرة تسقط من عيني الرميد أثناء تشييع جنازة أمه التي كان يصفها بالعيادة النفسية بسيدي بنور

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 17:53 دموع منهمرة تسقط من عيني الرميد أثناء تشييع جنازة أمه التي كان يصفها بالعيادة النفسية بسيدي بنور | مجتمع
دموع منهمرة تسقط من عيني الرميد أثناء تشييع جنازة أمه التي كان يصفها بالعيادة النفسية بسيدي بنور
بعينين مملوءتين بالحزن والأسى استقبل الابن البكر في عائلته ''المصطفى الرميد''، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، التعازي التي يتقدم بها المعزون في وفاة أمه، التي كان يعتبرها عيادته النفسية ويصفها

شوف تيفي

بعينين مملوءتين بالحزن والأسى استقبل الابن البكر في عائلته "المصطفى الرميد"، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، التعازي التي يتقدم بها المعزون في وفاة أمه، التي كان يعتبرها عيادته النفسية ويصفها بـ''الجنة''.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" ، أن مصطفى الرميد أثناء تشييع جنازة الراحلة إلى المقبرة بسيدي بنور، عصر اليوم الأحد، انهمرت من عينيه دموع الحزن والأسى لفقدان عيادته النفسية ، ولفراق أمه التي علمته أبجديات الحياة، وأولى الخطوات في مسار الرجل.

علامات الحزن والتأثر الشديد ظهرت بادية على عيون الرميد، ولم تفارقه وهو يودع أمه إلى مثواها الأخير، بعدما قدم لها الغالي والنفيس إبان حياتها حيث خصص لها سائقا خاصا ليضمن راحتها أثناء التنقل من الدوار الذي ترعرع فيه ذات يوم من كان على رأس بيت العدالة لسنوات خلت.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب دموع الرميد العيادة النفسية سيدي بنور

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