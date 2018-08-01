عاجل وبالفيديو.. ابن كيران يحضر جنازة والدة مصطفى الرميد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، حل قبل قليل من يومه الأحد، بدوار سيدي بويحيى بمنطقة سيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة لحضور جنازة والدة المصطفى الرميد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، حل قبل قليل من يومه الأحد، بدوار سيدي بويحيى بمنطقة سيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة لحضور جنازة والدة المصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان.

وعبر عبد الإله ابن كيران في تصرح أدلى به لـ "شوف تيفي" مباشرة بعد وصوله لدوار سيدي يحيى بسيدي بنور عن حزنه الشديد لوفاة "عائشة الذهبي"، مقدما في الوقت نفسه التعازي لابنها المصطفى الرميد ولأسرته الصغيرة والكبيرة.

وأكد موفد القناة إلى منطقة سيدي بنور أن جنازة والدة الرميد، تعرف حضور العديد من الوجوه السياسية المعروفة من بينها مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، والبرلماني عبد العلي حامي الدين أحد أهم قياديي حزب العدالة والتنمية.



