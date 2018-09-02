عاجل بالصور..الروينة وسط كازا..شوفو شنو وقع بسبب الطرامواي ﻿

يعرف شارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأحد، وقوع اختناق مروري، وذلك نتيجة توقف عربة ترامواي عن الحركة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

"شوف تيفي"

يعرف شارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأحد، وقوع اختناق مروري، وذلك نتيجة توقف عربة ترامواي عن الحركة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح مصدر مطلع أن مستخدمي الطريق، عبروا عن غضبهم الشديد، وطالبوا شركة الترامواي بضرورة إيجاد حل حتى تتحرك "العربة"، مشيرا إلى أن بعض السيارات، قامت بمخالفة قانون السير من خلال الصعود فوق ممر الراجلين أو السير في الاتجاه المعاكس من أجل الحد من الاختناق المروري.

وأشار ذات المصدر إلى أن توقف حركة سير عربات "الترامواي"، توقفت في جميع المحطات، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من النصف ساعة.